Международный суд ООН поддержал Киев в споре с Москвой

Председатель Международного суда ООН Абдулкави Ахмед Юсуф на заседании в пятницу, 8 ноября, огласил решение, согласно которому суд отклонил все предварительные возражения Москвы и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией. Трансляция заседания велась на сайте суда.

По его словам, инстанция отклонила предварительные возражения, которые были поданы Россией, касательно отсутствия юрисдикции по двум конвенциям — о противодействии финансированию терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.

Помимо этого были отклонены возражения российской стороны по вопросу приемлемости иска для рассмотрения. Как отметил Юсуф, суд обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения поданных Украиной исков.

С учетом того факта, что требования Украины были удовлетворены, теперь суд должен будет установить крайнюю дату, когда Россия сможет подать контрмеморандум в ответ на украинский меморандум и перейти к рассмотрению дела по существу.

В рамках слушаний российская сторона представила аргументы в пользу того, что у суда нет юрисдикции для рассмотрения этого дела. «Совершенно понятно, почему Украина сфокусировалась на этих двух конвенциях», — сказал во вступительном слове посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Дмитрий Лобач (цитата по ТАСС).