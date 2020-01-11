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На Украине заявили об отсутствии оснований для отмены рейса из Ирана

У авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), чей пассажирский самолет Boeing 737 по ошибке был сбит военными Ирана 8 января, не было оснований для отмены рейса из Тегерана в Киев. Об этом на брифинге заявил президент МАУ Евгений Дыхне, передает «24 канал».

По его словам, на момент, когда самолет готовился начать рейс из киевского «Борисполя» в Тегеран, никакой информации о возможных угрозах для компании не было. «Из аэропорта Тегерана также однозначно никакой информации не было и никаких решений со стороны соответствующих администраций нам не передавали», — объяснил он.

Иран назвал ошибку оператора системы ПВО причиной крушения Boeing
Политика

Выполнявший рейс из Тегерана в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился спустя семь минут после вылета из аэропорта рано утром в среду, 8 января. В результате трагедии погибли все 176 человек, находившихся на борту. В Киеве изначально рассматривали несколько версий случившегося, среди которых теракт, технические неполадки и сбивание ракетой системы ПВО. 11 января в Иране раскрыли информацию, согласно которой пассажирский самолет был сбит военными вследствие «человеческой ошибки». Система ПВО приняла украинский гражданский Boeing в качестве «вражеского объекта» — крылатой ракеты, направлявшейся в сторону базы иранского Корпуса стражей исламской революции.

Теги: Иран, Украина, Boeing 737-800
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