Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

После того как Иран признал, что по ошибке сбил лайнер ракетой, украинская Генпрокуратура изменила статью, по которой расследовалось крушение

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Офис генерального прокурора Украины изменил статью Уголовного кодекса, по которому расследуется гибель людей в результате авиакатастрофы самолета рейса PS752 в Иране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канале надзорного ведомства Украины.

«Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета», — сказано в сообщении.

Изначально на Украине по факту крушения самолета было заведено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей».

В сообщении также сказано, что расследованием дела будет заниматься Главное следственное управление Службы безопасности Украины (СБУ).