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Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

После того как Иран признал, что по ошибке сбил лайнер ракетой, украинская Генпрокуратура изменила статью, по которой расследовалось крушение
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Офис генерального прокурора Украины изменил статью Уголовного кодекса, по которому расследуется гибель людей в результате авиакатастрофы самолета рейса PS752 в Иране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канале надзорного ведомства Украины.

«Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета», — сказано в сообщении.

Изначально на Украине по факту крушения самолета было заведено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей».

В сообщении также сказано, что расследованием дела будет заниматься Главное следственное управление Службы безопасности Украины (СБУ).

Иран назвал ошибку оператора системы ПВО причиной крушения Boeing
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11 января, через три дня после крушения лайнера, власти Ирана признали, что Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» был сбит ракетой по ошибке. Как пояснил командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде, оператор системы ПВО определил вылетевший из аэропорта Тегерана самолет как крылатую ракету. Из-за помех связи оператор не доложил вовремя командованию и самостоятельно принял решение выпустить по лайнеру ракету. Президент Ирана назвал произошедшее «непростительной ошибкой».

Появилось видео вероятного запуска поразившей Boeing в Иране ракеты
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Самолет «Международных авиалиний Украины» пропал с экранов радаров утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту были 176 человек, выживших в катастрофе нет. События происходили на фоне обострения ситуации между Тегераном и Вашингтоном после убийства в начале наступившего года вследствие удара США в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Украина, Boeing, Иран
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