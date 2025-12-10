Politico узнал об отсутствии планов у НАТО на случай выхода США

Politico: у НАТО нет стратегии на случай выхода США из альянса

Сигналы Вашингтона о возможном выходе из НАТО являются тревожными для Европы, отмечают собеседники Politico. Трамп неоднократно грозил выходом Соединенных Штатов из альянса

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

У НАТО нет стратегии на случай выхода США из альянса. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.

Учитывая, что Вашингтон является крупнейшим партнером в альянсе, то союзники пока не планируют какое-либо будущее после ухода США. «Это противоречило бы самой цели НАТО», — сказал собеседник издания.

Внутри альянса нет планирования на случай непредвиденных обстоятельств в виде существования НАТО без США, добавили три других источника. Союзники интерпретируют сигналы из Вашингтона не как «прелюдию» к выходу из альянса, а как мощный тревожный сигнал для Европы, поскольку США намерены переориентироваться на Арктику и Индо-Тихоокеанский регион, добавили они.

Задача для Европы — перейти от риторики к действиям, говорится в публикации. Ставки огромны — не в последнюю очередь потому, что принятие континентальной обороны повлечет за собой серьезные компромиссы в расходах на социальное обеспечение, что, в свою очередь, может привести к падению правительств, сказано в статье.

Ранее республиканцы в конгрессе представили законопроект о выходе США из НАТО. Там назвали альянс «реликтом холодной войны». «Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты нашей собственной страны, а не социалистических государств», — сказал автор инициативы Томас Масси.

Президент США Дональд Трамп неоднократно грозил выходом страны из НАТО, критикуя союзников по блоку за недостаточный уровень расходов на оборону. Этим летом страны альянса приняли обязательство увеличить оборонные траты до 5% ВВП к 2035 году.

При предшественнике Трампа Джо Байдене конгресс одобрил законопроект, запрещающий любому президенту США выходить из НАТО. Однако опрошенные Politico эксперты считают, что американский лидер может обойти этот запрет.

В новой Стратегии национальной безопасности США говорится, что хотя партнерство с Европой является важным для Вашингтона, но он больше не будет, «подобно Атланту, удерживать на себе весь мировой порядок». Как писал Reuters, США потребовали от европейских стран до 2027 года взять на себя большую часть обязательств по оборонным расходам НАТО.

В марте Еврокомиссия представила план перевооружения Европы общей стоимостью €800 млрд. Он предусматривает ослабление фискальных правил ЕС с целью увеличить расходы стран блока на оборону на 1,5% ВВП и инвестировать €650 млрд в производство вооружений. В рамках этого проекта ЕС согласовал механизм кредитования на €150 млрд, предназначенный для наращивания совместных оборонных закупок.

Еще в 2019 году президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО. Европейские страны больше не могут рассчитывать на США в вопросах защиты союзников по альянсу, отмечал он. В 2022-м он подчеркнул, что не отказывается от своих слов, но альянс с тех пор обрел «стратегическую ясность».