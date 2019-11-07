Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 63,73 (+0,14) Quote, 13:01
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (+0,12) Quote, 13:01
Как Рив Гош увеличил онлайн-продажи в 2,5 раза РБК и SAP, 16:21 Рэмзи извинился перед Роналду за гол в матче с «Локомотивом» Спорт, 16:06 В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры Общество, 16:06 Официальные мячи чемпионатов Европы. Фоторепортаж Спорт, 16:05  «Цифровые двойники» в логистике: как математика помогает экономить Pro, 16:00 Путин предложил воспитать поколение в духе ценностей многодетной семьи Общество, 15:56 Если соседи шумят: что раздражает больше всего РБК и ROCKWOOL, 15:51 Орешкин ответил на данные о малом бизнесе на грани стагнации Экономика, 15:44 Сбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group Технологии и медиа, 15:42 На востоке Москвы автобус врезался в торговые ряды Общество, 15:41 «Bitcoin по $14 000 и $300 за Ethereum»: как изменится рынок к концу года Крипто, 15:37 Продажи автомобилей в России продолжили падение Бизнес, 15:34 Кремль не будет проверять слова Кадырова из материала Би-би-си Политика, 15:32 В Ставрополе задержали министра строительства и архитектуры края Общество, 15:27
Политика ,  
0 
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
По мнению президента Франции, Европа больше не может рассчитывать на защиту со стороны США и должна рассматривать себя как самостоятельную геополитическую силу, а также укреплять оборону
Эмманюэль Макрон (Фото: Pierre Marchal / Zuma / ТАСС)

Европейские страны больше не могут рассчитывать на США в вопросах защиты союзников по НАТО. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist.

«То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», — отметил Макрон. Он добавил, что сейчас Европа «стоит на краю пропасти» и может перестать «контролировать свою судьбу», если не начнет рассматривать себя как самостоятельную геополитическую силу.

Как приводит его слова французская радиостанция RTL, необходимо «прояснить стратегические цели» НАТО и Европе следует «нарастить» свою оборону перед началом саммита организации в декабре.

Макрона также спросили, верит ли он в эффективность пятой статьи устава НАТО, гарантирующей, что при нападении на одного из участников альянса, другие союзники придут ему на помощь. «Я не знаю. Но что будет значить пятая статья завтра?» — ответил Макрон. «Если режим [президента Сирии] Башара Асада решит отомстить Турции, будем ли мы вступать в бой? Это настоящий вопрос», — добавил президент

Он также отметил, что США не согласовывают свои стратегические действия с партнерами по НАТО, которые, в свою очередь, наблюдают агрессию со стороны другого союзника — Турции в области, «где интересы поставлены на карту». «То, что случилось, — огромная проблема для НАТО», — заключил Макрон, имея в виду операцию Турции в Сирии.

Политика
Макрон назвал события в Сирии ослабляющей НАТО «серьезной ошибкой»

В октябре Макрон заявил, что неспособность НАТО отреагировать на наступление турецких войск на позиции курдов в Северной Сирии является «серьезной ошибкой» альянса и всего западного мира. По его словам, это создает вопросы о том, насколько эффективно функционирует альянс.

Турция начала операцию «Источник мира» против курдских формирований в Сирии 9 октября. Ее цель заключалась в том, чтобы предотвратить появление «террористического коридора» на южной границе Турции, поскольку Анкара считает курдские группировки — «Отряды народной самообороны» (YPG) и «Сирийские демократические силы» (SDF), поддерживаемые США, террористическими организациями.

Неделю спустя Анкара и Вашингтон договорились приостановить операцию, позже по итогам переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана боевые действия в регионе завершились.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: НАТО, Эмманюэль Макрон
Материалы по теме
Столтенберг выступил против исключения Турции из НАТО
Политика
Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter