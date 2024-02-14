Экс-советник Трампа заявил о его намерении вывести США из НАТО в 2018-м

По словам Болтона, Трамп на саммите в 2018-м был «близок к выходу из НАТО» и не оставил этой идеи, о чем говорят его дальнейшие заявления. Как отметил Болтон, такой сценарий будет «концом» альянса и ударом по репутации США

Джон Болтон (в центре) и Дональд Трамп (справа) (Фото: White House / Global Look Press)

На саммите Североатлантического альянса в 2018 году существовала угроза выхода из блока США по инициативе тогдашнего президента Дональда Трампа, заявил в интервью Politico на тот момент советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«На саммите НАТО в 2018 году он был очень близок к выходу из НАТО <...> Послушайте, я был там, когда он почти ушел, и он не ведет переговоров, потому что его цель здесь не в укреплении НАТО, а в том, чтобы заложить основу для выхода», — сказал Болтон.

Поэтому, считает он, комментарии Трампа о выходе из НАТО следует воспринимать серьезно. В частности, указал экс-советник, жалобы экс-президента на то, что члены блока недостаточно тратят на оборону по сравнению с США, направлены не на усиление НАТО, а на то, чтобы обосновать решение Вашингтона покинуть блок.

По словам Болтона, выход США из блока будет означать «конец НАТО», поскольку страна является лидером альянса. Однако это нанесет и удар по авторитету Вашингтона в мире, поскольку станет ясно, что «не существует надежного американского альянса».

Ранее The New York Times со ссылкой на источники писала, что перспектива возвращения Трампа на пост президента США заставила немецких чиновников и их коллег по НАТО начать неофициальные обсуждения, сможет ли альянс существовать без лидерства США.

На прошлой неделе Трамп, который и прежде жаловался на недостаточный вклад союзников по НАТО в оборону, заявил, что будучи главой государства он требовал от некой страны альянса выполнить финансовые обязательства перед альянсом, в противном случае угрожая, что Соединенные Штаты не будут защищать ее при возможном нападении России. По его утверждению, после этой беседы «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».

Его слова подверглись критике на Западе. Так, действующий президент США Джо Байден сказал, что Трамп таким образом «пригласил [президента Владимира] Путина вторгнуться» в некоторые из стран-союзников. При этом обязательство по их защите Байден назвал «священным».

