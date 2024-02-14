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Экс-советник Трампа заявил о его намерении вывести США из НАТО в 2018-м

Экс-советник Трампа Болтон заявил о его намерении вывести США из НАТО в 2018-м
По словам Болтона, Трамп на саммите в 2018-м был «близок к выходу из НАТО» и не оставил этой идеи, о чем говорят его дальнейшие заявления. Как отметил Болтон, такой сценарий будет «концом» альянса и ударом по репутации США
Джон Болтон (в центре) и Дональд Трамп&nbsp;(справа)
Джон Болтон (в центре) и Дональд Трамп (справа) (Фото: White House / Global Look Press)

На саммите Североатлантического альянса в 2018 году существовала угроза выхода из блока США по инициативе тогдашнего президента Дональда Трампа, заявил в интервью Politico на тот момент советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«На саммите НАТО в 2018 году он был очень близок к выходу из НАТО <...> Послушайте, я был там, когда он почти ушел, и он не ведет переговоров, потому что его цель здесь не в укреплении НАТО, а в том, чтобы заложить основу для выхода», — сказал Болтон.

Поэтому, считает он, комментарии Трампа о выходе из НАТО следует воспринимать серьезно. В частности, указал экс-советник, жалобы экс-президента на то, что члены блока недостаточно тратят на оборону по сравнению с США, направлены не на усиление НАТО, а на то, чтобы обосновать решение Вашингтона покинуть блок.

По словам Болтона, выход США из блока будет означать «конец НАТО», поскольку страна является лидером альянса. Однако это нанесет и удар по авторитету Вашингтона в мире, поскольку станет ясно, что «не существует надежного американского альянса».

Ранее The New York Times со ссылкой на источники писала, что перспектива возвращения Трампа на пост президента США заставила немецких чиновников и их коллег по НАТО начать неофициальные обсуждения, сможет ли альянс существовать без лидерства США.

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На прошлой неделе Трамп, который и прежде жаловался на недостаточный вклад союзников по НАТО в оборону, заявил, что будучи главой государства он требовал от некой страны альянса выполнить финансовые обязательства перед альянсом, в противном случае угрожая, что Соединенные Штаты не будут защищать ее при возможном нападении России. По его утверждению, после этой беседы «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».

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Его слова подверглись критике на Западе. Так, действующий президент США Джо Байден сказал, что Трамп таким образом «пригласил [президента Владимира] Путина вторгнуться» в некоторые из стран-союзников. При этом обязательство по их защите Байден назвал «священным».
 

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Джон Болтон Дональд Трамп НАТО США
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