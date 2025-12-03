Как зять Трампа занялся Украиной и почему его методы считают спорными

Зять президента США Джаред Кушнер принял участие в пятичасовых переговорах с Владимиром Путиным. Как бизнесмен, не имеющий официальной должности в администрации, оказался одним из основных переговорщиков Трампа — в статье РБК

Джаред Кушнер (Фото: Thomas Peter / Getty Images)

Кто такой Джаред Кушнер

Джаред Кори Кушнер родился 10 января 1981 года в Ливингстоне (штат Нью-Джерси) в состоятельной еврейской семье Чарльза и Серил Кушнер, имевшей европейские корни. Его бабушка по отцовской линии Раиса Кушнер была родом из небольшого города Новогрудок (неподалеку от Гродно, территория современной Белоруссии), где преобладало еврейское население. Большая его часть погибла во время Второй мировой войны в местном гетто, но Раисе и ее родным удалось в 1943 году бежать в окрестные леса, где она присоединилась к партизанскому отряду. Позже она познакомилась с другим спасшимся жителем местечка — Иосифом Берковицем. Пара поженилась, и муж взял фамилию жены.

В 1949 году Кушнеры перебрались в США, где основали успешный строительный бизнес, построили около 4 тыс. домов и сколотили состояние в десятки миллионов. Их сыновья также занялись недвижимостью. Чарльз, отец Джареда, в 1985 году основал девелоперскую компанию Kushner Companies, которая со временем стала одной из крупнейших на всем Восточном побережье США. Предприниматель делал крупные пожертвования Демократической партии и поддерживал хорошие отношения с четой Клинтонов, которые бывали у Кушнеров в гостях.

Джаред — старший из четырех детей в семье. В 1999 году он поступил в Гарвардский университет, несмотря на посредственные школьные оценки. В книге Дэниела Голдена «Цена поступления» (The Price of Admission) утверждается, что годом ранее его отец пообещал пожертвовать университету $2,5 млн — по $250 тыс. ежегодно в течение десяти лет, а также попросил сенаторов Фрэнка Лаутенберга и Теда Кеннеди представить его руководителю приемной комиссии. Как бы то ни было, в 2003 году Джаред Кушнер окончил Гарвард с отличием, получив степень бакалавра в области государственного управления.

В 2005 году его отец был осужден федеральным судом за налоговые преступления, незаконные политические пожертвования и попытку давления на свидетеля и получил два года заключения. The New Yorker отметил, что это событие стало переломным моментом в жизни Джареда, который фактически взял на себя роль главы семьи и ее бизнеса, хотя и продолжал учиться. В 2007 году он получил двойную степень — доктора права (Juris Doctor) и магистра делового администрирования (MBA) — в Нью-Йоркском университете, одном из крупнейших в США.

В 2006 году, в возрасте 25 лет, Джаред Кушнер приобрел за $10 млн газету New York Observer, которую использовал, чтобы публиковать хвалебные статьи о своем окружении и критические материалы о конкурентах. А в 2007 году его компания купила небоскреб на Пятой авеню под номером 666 за рекордные на тот момент $1,8 млрд. Эта сделка должна была повысить престиж Kushner Companies, которая до этого занималась в основном пригородной недвижимостью. Однако из-за финансового кризиса, разразившегося в следующем году, доходы от аренды помещений в здании перестали покрывать расходы, и компания Кушнера оказалась в крупных долгах, отмечает CNN.

В 2009 году Джаред Кушнер женился на Иванке Трамп. Из-за религиозности семьи Кушнеров перед свадьбой Иванке пришлось принять иудаизм. Торжество прошло в гольф-клубе Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси. У пары родилось трое детей.

До того как его свекор занялся политикой, Джаред Кушнер был последовательным сторонником Демократической партии. Однако в 2016 году он оказался вовлечен практически во все аспекты предвыборной кампании Трампа и стал де-факто ее менеджером, несмотря на отсутствие политического опыта. Как писала The Washington Post в 2016 году, он занимался подбором команды, разработкой системы онлайн-пожертвований, ведением соцсетей, обновлением магазина с мерчем, а также был соавтором некоторых ключевых предвыборных речей республиканца. «Бывает, я встречаюсь с Джаредом, у него зазвонит телефон — и на другом конце провода будет Трамп, интересующийся мнением Джареда», — рассказывал газете старый друг семьи Кушнеров Кен Курсон.

В ходе предвыборной кампании 2016 года Трамп сменил множество помощников, однако именно Кушнер, по данным New York Magazine, чаще всего оставался последним, с кем республиканец советовался перед принятием важных решений. На финальном этапе, когда СМИ и политологи уже списывали Трампа со счетов, зять стал его главной опорой и сохранил эту роль после победы. Кушнер сопровождал Трампа во время первого визита в Белый дом после выборов, где фотографировал Овальный кабинет на iPhone и беседовал с главой администрации Обамы, а позднее приложил немало сил для формирования центристского уклона экономической команды президента, куда вошло много выходцев из Goldman Sachs.

Как Кушнер занялся дипломатией

Когда Трамп вступил в должность президента США в январе 2017 года, его зять оказался в уникальной позиции: не имея ни дипломатического, ни военного опыта, но обладая безусловным доверием президента, он получил одно из самых масштабных внешнеполитических портфолио в администрации. После назначения старшим советником президента Кушнер оказался наделен необычайно широкими полномочиями, охватывавшими отношения с Канадой, Мексикой, Китаем и всем Ближним Востоком. Он также возглавил новое ведомство, которое занялось внедрением бизнес-практик в госуправление.

А в конце мая 2017 года Кушнер оказался в центре скандала из-за предполагаемых связей предвыборного штаба Трампа с Россией. Выяснилось, что после победы республиканца его зять и будущий советник по нацбезопасности Майкл Флинн встречались с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком. Флинн поплатился за это должностью, но Кушнер не просто сохранил работу и влияние, но и фактически стал архитектором главного внешнеполитического достижения первого президентства Трампа — Соглашений Авраама, посвященных нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном и подписанных в Белом доме в сентябре 2020 года. Позднее к соглашениям также присоединились Марокко и Судан. «[Жители Ближнего Востока] устали от конфликтов. Они хотят двигаться вперед и рассматривают преодоление этого разрыва и улучшение взаимопонимания между странами как залог прогресса», — заявил Кушнер.

С первых месяцев работы в Белом доме зять президента установил доверительные отношения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Он продолжил с ним тесно общаться даже после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в консульстве королевства в Стамбуле в октябре 2018 года, которое, по мнению американской разведки, произошло с ведома кронпринца. Такое отношение Кушнера сделало Саудовскую Аравию одним из ключевых союзников США в регионе, пишет The New York Times. По данным The Washington Post и Intercept, чиновники сразу в четырех странах — Израиле, Китае, Мексике и ОАЭ — обсуждали, как можно эксплуатировать неопытность и деловые интересы зятя президента США, а Мухаммед бен Сальман хвастался эмиратскому наследному принцу, что Кушнер «у него в кармане».

В 2021 году, когда президентом стал Джо Байден, Кушнер формально отошел от государственных дел и вернулся в бизнес, основав инвестиционный фонд Affinity Partners. Примечательно, что в 2022 году его фонд получил $2 млрд от суверенного фонда Саудовской Аравии PIF, несмотря на возражения части инвестиционного комитета, члены которого указывали на малоопытность руководства Affinity Partners, неудовлетворительное состояние ее операционных процессов и репутационные риски, связанные с прежней должностью зятя Трампа, выяснила The New York Times. Однако все эти доводы были отвергнуты саудовским кронпринцем. В фонд также вложились две другие монархии Персидского залива — ОАЭ и Катар.

С возвращением Трампа к власти Кушнер поначалу держался в стороне от политики, однако с осени 2025 года вновь занялся дипломатией. В начале октября он вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом отправился в Египет, чтобы принять участие в заключительном этапе переговоров о перемирии в секторе Газа. Кушнер участвовал в них не как официальный представитель администрации США — формальной должности в Белом доме у него по-прежнему нет, а скорее как доверенное лицо президента. The Guardian отмечает, что участие Кушнера в переговорах сопряжено с «колоссальным конфликтом интересов», поскольку его фонд получает инвестиции от тех государств, которые будут играть ключевую роль в послевоенном восстановлении сектора Газа. Однако сам Кушнер в совместном с Уиткоффом октябрьском интервью CBS News отрицал, что это негативно сказывается на мирном процессе. «То, что люди называют конфликтом интересов, мы со Стивом называем опытом и доверительными отношениями, которые у нас есть по всему миру. Если бы у нас со Стивом не было таких глубоких отношений, сделка, которую мы смогли заключить и которая позволила освободить этих заложников, не состоялась бы», — заявил он.

Все в том же интервью Кушнер поделился своей философией переговорщика, отметив, что «сложны не сами проблемы, а люди», и признался, что при составлении плана урегулирования в Газе ему с Уиткоффом пришлось «написать все эти сложные слова, чтобы разобраться с 50-летними глупыми словесными играми, в которые все в этом регионе так привыкли играть». «Я пришел к фундаментальной мысли, что люди просто хотят жить в безопасности и жить свободно. Они хотят быть вместе. Они хотят иметь экономические возможности. Они хотят, чтобы жизнь их детей была лучше. И они хотят спокойно и свободно исповедовать ту религию, которую выберут. И для меня все именно в этом и заключалось, — пояснил он. — Если смотреть на все через эту призму, то все эти старые исторические конфликты, разобщенность в коммуникациях — все это сводится к тому, чтобы заставить людей задуматься, как нам сделать будущее лучше, вместо того чтобы застревать в старых противоречиях».