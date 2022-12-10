Times узнала о согласии США на удары Украины по дальним целям в России

По данным источника газеты, США позволили Украине решать, применять ли оружие для дальних целей, так как стали меньше опасаться эскалации конфликта из-за этого

США «молчаливо» одобрили нанесение Украиной ударов по отдаленным целям на территории России, сообщает британская газета The Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Мы по-прежнему используем те же расчеты эскалации, однако страх перед эскалацией изменился по сравнению с тем, каким он был в начале [спецоперации]. Ситуация изменилась. «Мы не говорим Киеву: «Не наносите ударов по русским (в России или Крыму)», — заявил собеседник газеты (цитата по ТАСС).

Он пояснил, что теперь, после ударов Москвы по инфраструктуре Украины, США меньше беспокоятся из-за того, что атаки Киева по дальним целям могут привести к возрастанию напряженности. Поэтому Украине позволили самостоятельно решать, как применять оружие.

«Однако, когда они используют поставленное нами оружие, мы настаиваем лишь на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции», — сообщил источник The Times.

По его словам, эти требования не позволяют Украине наносить удары по гражданским лицам и ликвидировать конкретных людей. Киев «следует этим предписаниям», уточнил собеседник издания.

5 декабря, по заявлению российского Минобороны, украинские дроны нанесли удары по аэродромам в Рязанской области (Дягилево) и в Саратовской (Энгельс). В результате инцидентов два самолета получили повреждения обшивки, а также погибли три военных — где именно это произошло, не уточнялось.

Как сообщил 9 декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, во время атаки применялись советские беспилотники Ту-141 «Стриж», которые «наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS».

При этом двумя днями ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон «не поощрял и не предоставлял возможности украинцам наносить удары внутри России».