Песков назвал победу Украины «самым глубоким заблуждением»

Ситуация на поле боя «весьма динамична и красноречиво говорит» о перспективах Украины, которые «будут ухудшаться изо дня в день неизбежно», уверен Песков

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россия хотела бы, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее политико-дипломатическим путем, но возникла пауза не по вине Москвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о скором прекращении огня. Рассуждения о том, что Киев может победить, — «самое глубокое заблуждение», так как, по его словам, «ситуация на фронтах свидетельствует об обратном».

«Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее. И завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально», — сказал Песков.

По его словам, Россия по-прежнему открыта для урегулирования политико-дипломатическими средствами. «Но здесь мы видим, сейчас сложилась пауза. Ситуация зависла. Не по нашей вине: наши собеседники не пытаются дальше вести разговор», — отметил он.

По мнению Пескова, украинцев «всячески раззадоривают европейцы, которые считают, что Украина может выиграть войну и обеспечить свои интересы военными средствами». Однако ситуация на поле боя «весьма динамична и красноречиво говорит о перспективах положения киевского режима, которое будет ухудшаться изо дня в день неизбежно», уверен Песков.

Трамп неоднократно обещал положить конец конфликту в скором времени. В начале ноября он заверил, что сделает это в течение «пары месяцев». Основным препятствие для урегулирования президент называл то, что Россия «просто пока не хочет останавливаться». На прошлой неделе глава Белого дома также отмечал, что удалось добиться большого прогресса, и выражал уверенность, что стороны в конце концов «поступят очень умно» и договорятся о прекращении боев. На встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме американский лидер согласился с тем, что Украина может только «чудом».

Киев хочет остановить конфликт и готов к «безоговорочному прекращению огня», но не видит «никаких шагов» со стороны Москвы в сторону прекращения конфликта, говорил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

Желание Трампа добиться мира на Украине «вызывает только позитивные чувства», но конфликт «настолько сложен, что решить его за одну ночь невозможно», говорили также в Кремле.