Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

США и Украина — друзья и стратегические партнеры, заявил Зеленский. Он опроверг данные о том, что последняя встреча с Трампом прошла напряженно и сообщил о намерении приобрести 27 комплексов Patriot

Владимир Зеленский (Фото: Henry Nicholls / Getty Image)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian охарактеризовал свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом как «нормальные», «деловые» и «конструктивные» и опроверг данные о том, что их октябрьская встреча в Белом доме прошла напряженно.

Financial Times писала, что на переговорах 17 октября Трамп призвал Зеленского принять условия России для урегулирования, пригрозив, что иначе Украину «ждет уничтожение», и отбросил в сторону карты линии фронта. По словам украинского лидера, ничего подобного не было, и встреча прошла иначе: «Он ничего не разбрасывал. Я в этом уверен». Зеленский сообщил, что украинская делегация установила перед американской три стенда, изложив меры, призванные «ослабить» Москву и заставить ее сесть за стол переговоров, включая поставки вооружений и санкции.

Украинский президент заявил, что «все в мире» боятся Трампа. На вопрос, относится это к нему, Зеленский ответил отрицательно: «Нет… мы не враги Америке. Мы друзья. Так чего же нам бояться?» и назвал США стратегическим партнером Украины.

Зеленский сообщил также, что Киев хочет заказать у США 27 зенитно-ракетных комплексов Patriot. Пока же, по его словам, имеющиеся у них системы Украине могут одолжить европейские страны. Российские власти осуждают поставку Украине западного оружия.

Трамп не раз говорил, что поддерживает хорошие отношения как с Зеленским, так и с российским президентом Владимиром Путиным. При этом он отмечал, что переговоры с Путиным, как и с лидером Китая Си Цзиньпином, даются нелегко и с ними «не стоит играть». В последний раз президенты России и США разговаривали по телефону 16 октября, после чего договорились провести второй двусторонний саммит в Будапеште. Однако вскоре Трамп заявил, что отменил встречу — по его словам, пока не удастся «достичь нужной цели». Путин говорил, что саммит скорее перенесен, чем отменен.