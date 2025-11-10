 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Сюжет
Военная операция на Украине
США и Украина — друзья и стратегические партнеры, заявил Зеленский. Он опроверг данные о том, что последняя встреча с Трампом прошла напряженно и сообщил о намерении приобрести 27 комплексов Patriot
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Henry Nicholls / Getty Image)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian охарактеризовал свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом как «нормальные», «деловые» и «конструктивные» и опроверг данные о том, что их октябрьская встреча в Белом доме прошла напряженно.

Financial Times писала, что на переговорах 17 октября Трамп призвал Зеленского принять условия России для урегулирования, пригрозив, что иначе Украину «ждет уничтожение», и отбросил в сторону карты линии фронта. По словам украинского лидера, ничего подобного не было, и встреча прошла иначе: «Он ничего не разбрасывал. Я в этом уверен». Зеленский сообщил, что украинская делегация установила перед американской три стенда, изложив меры, призванные «ослабить» Москву и заставить ее сесть за стол переговоров, включая поставки вооружений и санкции.

Украинский президент заявил, что «все в мире» боятся Трампа. На вопрос, относится это к нему, Зеленский ответил отрицательно: «Нет… мы не враги Америке. Мы друзья. Так чего же нам бояться?» и назвал США стратегическим партнером Украины.

О чем в Белом доме договорились и не договорились Трамп и Зеленский
Политика
Фото:Jonathan Ernst / Reuters

Зеленский сообщил также, что Киев хочет заказать у США 27 зенитно-ракетных комплексов Patriot. Пока же, по его словам, имеющиеся у них системы Украине могут одолжить европейские страны. Российские власти осуждают поставку Украине западного оружия.

Трамп не раз говорил, что поддерживает хорошие отношения как с Зеленским, так и с российским президентом Владимиром Путиным. При этом он отмечал, что переговоры с Путиным, как и с лидером Китая Си Цзиньпином, даются нелегко и с ними «не стоит играть». В последний раз президенты России и США разговаривали по телефону 16 октября, после чего договорились провести второй двусторонний саммит в Будапеште. Однако вскоре Трамп заявил, что отменил встречу — по его словам, пока не удастся «достичь нужной цели». Путин говорил, что саммит скорее перенесен, чем отменен.

Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп США Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

