Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

США хотят добавить к перечню завершенных при их помощи конфликтов еще один — России и Украины, заявил Трамп. Он выразил уверенность, что стороны «поступят очень умно» и договорятся о прекращении боев

США стремятся к урегулированию между Россией и Украиной, эта работа не завершена, но удалось добиться большого прогресса, заявил президент Дональд Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме.

Республиканец вновь сказал, что Соединенные Штаты «завершили восемь войн за восемь месяцев» и хотят добавить к завершенным конфликтам еще один — Москвы и Киева.

«Мы хотим увидеть завершение этой войны», — добавил Трамп, выразив уверенность, что стороны в итоге «поступят очень умно» и договорятся о прекращении боев.

О некотором прогрессе в урегулировании накануне заявил также специальный посланник президента США Стив Уиткофф. В то же время он признал, что «это сложный конфликт и обе стороны не доверяют друг другу».

Трамп прежде неоднократно выражал уверенность, что конфликт удастся разрешить. В середине октября, после телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, он сообщил о подготовке встречи с ним в Будапеште, но несколько дней спустя объявил о ее отмене, сославшись на невозможность достичь прогресса в урегулировании. При этом Трамп допустил, что вновь назначит встречу в случае уверенности в перспективах заключения сделки по Украине.

По словам Путина, речь скорее идет не об отмене, а о переносе саммита. Кремль заявлял, что оперативно подготовить встречу можно, но необходимости в этом, в отличие от работы над деталями урегулирования.

Российская сторона отмечала, что желание Трампа добиться урегулирования «вызывает только позитивные чувства», но конфликт Росии и Украины «настолько сложен, что решить его за одну ночь невозможно».