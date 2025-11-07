Орбан и Трамп согласились, что победа Украины возможна только «чудом»

Виктор Орбан и Дональд Трамп согласились, что победа Киева возможна лишь чудом

Президент США спросил у венгерского премьера, считает ли тот, что Украина «не может выиграть». Орбан ответил: «Чудо может произойти». «Да, верно», — согласился Трамп

Виктор Орбан (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на вопрос президента США Дональда Трампа о возможности Украины победить заявил, что это может произойти только «чудом». Его слова приводит Reuters.

«Вы хотите сказать, что Украина не может выиграть эту войну?» — обратился Трамп к Орбану.

Тот ответил: «Чудо может произойти». «Да, верно», — сказал в ответ американский лидер.

Трамп уже говорил, что Украина все еще может победить в конфликте с Россией, но такой исход, по его мнению, маловероятен. Президент США в конце октября, после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, дал понять, что никогда не утверждал, что Киев победит, отметив, что «война — очень странная штука»: много плохого случается, как и много хорошего.

В начале ноября глава Белого дома вновь пообещал добиться прекращения конфликта в течение «пары месяцев». Накануне он утверждал, что удалось достичь большого прогресса, и выразил уверенность, что стороны в конечном итоге «поступят очень умно» и договорятся о прекращении огня.

Урегулирование конфликта тормозит пауза, которая возникла из-за нежелания Киева действовать «политико-дипломатическим путем», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Желание американского президента добиться мира на Украине «вызывает только позитивные чувства», но конфликт «настолько сложен, что решить его за одну ночь невозможно», говорили в Кремле.