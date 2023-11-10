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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате беспилотников в Крыму и Тульской области

Минобороны: два БПЛА перехвачены в Крыму, один уничтожен над Тульской областью
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Военная операция на Украине
Два беспилотника перехвачены в Крыму, еще один сбит в Тульской области, сообщило Минобороны. В Киеве ранее обещали больше атак БПЛА по целям в России

В ночь на 10 ноября российские системы ПВО перехватили два украинских беспилотника в Крыму, еще один был уничтожен над Тульской областью, сообщило Минобороны России.

«Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Республики Крым. Еще один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области», — заявили в министерстве.

Местные власти о работе ПВО этой ночью не сообщали.

С начала спецоперации на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам ракет и дронов. В Крыму действует бессрочный, желтый уровень террористической опасности.

В Киеве летом обещали больше атак БПЛА по целям в России, а в начале ноября сообщили о планах «крупного наступления беспилотников» в зимний период на цели в Крыму и других регионах.

Российские власти заявляли, что прилагают усилия для защиты регионов от атак дронов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что западные страны понимают последствия ударов по Крыму.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Крым Тульская область Минобороны Военная операция на Украине
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