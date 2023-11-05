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Военная операция на Украине ,  
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В ВСУ заявили о планах атаковать Россию дронами зимой

Independent: Украина планирует атаковать Россию дронами зимой
Сюжет
Военная операция на Украине
Зимой боевые действия замедлятся, ВСУ намерены нарастить атаки беспилотников по России и ожидают «многочисленные контратаки» по своей энергетической инфраструктуре. В Москве предупреждали об ответе на удары по России
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украинская армия планирует «крупное наступление беспилотников» зимой на цели в Крыму и других регионах России, в числе целей — военные базы и инфраструктура, заявил Independent бригадный генерал Сергей Баранов, начальник воинской части, курирующей операции с дронами.

Он пояснил, что использовать беспилотники будут чаще в связи с замедлением наземных операций с наступлением зимы. Киев стремится помешать российским войскам осуществить перегруппировку во время паузы в украинском контрнаступлении, а также ожидает «многочисленные контратаки» со стороны России для нарушения работы энергетической инфраструктуры.

В начале июня Киев объявил о закупке до 200 тыс. беспилотников разных модификаций, к тому времени были подготовлены около 10 тыс. операторов.

Летом в украинском Минобороны поясняли, что широкое использование беспилотников связано с недостатком авиации и стремлением расширить радиус ударов в отсутствие истребителей F-16, обещанных западными странами. Киев обещал не наносить ударов по регионам, которые считает российскими.

Об атаках дронов власти близко расположенных к Украине регионов стали регулярно сообщать вскоре после начала Россией военной операции в этом государстве. Большинство субъектов России к осени 2023-го запретили запускать беспилотники.

Кремль заверял, что власти прилагают усилия для защиты регионов от атак БПЛА, меры безопасности усилены в достаточной степени. Президент Владимир Путин поручал обеспечить дронами все боевые подразделения. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил в ответ на атаки ВСУ выбирать «нестандартные цели»: «Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы».

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Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина дроны беспилотники Крым
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