 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев объявил о воздушной тревоге
Сюжет
Военная операция на Украине
Движение по Крымскому мосту перекрыли, в Севастополе объявлена воздушная тревога. В предыдущий раз ее включали накануне вечером

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

В то же время было временно перекрыто движение машин по Крымскому мосту, об этом объявил телеграм-канал информационного центра. Находящихся на мосту попросили не паниковать и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

В 7:20 Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги.

Воздушную тревогу Развожаев объявлял в последний раз накануне вечером. В Севастопольской бухте заметили дым, губернатор пояснил, что он появился из-за используемых военными табельных средств маскировки. Спустя 27 минут после начала тревогу отменили, об ударах или работе ПВО Развожаев не сообщил.

В середине сентября армия Украины нанесла ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе, повреждения получили два корабля, стоявшие на ремонте. В конце месяца ВСУ ударили по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате пропал без вести один военный, а само здание получило повреждения. Система ПВО сбила пять ракет, уточнили в военном ведомстве.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Севастополь Воздушная тревога Михаил Развожаев
Материалы по теме
В Севастополе обломки «воздушной цели» упали на территории школы
Политика
Минобороны сообщило об отражении атаки ракетами Storm Shadow на Крым
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении 36 дронов над Черным морем и Крымом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 97,93 (-0,68) Инвестиции, 31 окт, 16:05 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 92,02 (-1,22) Инвестиции, 31 окт, 16:05
Посол Израиля ответил на данные ООН о гибели женщин и детей в Газе Политика, 08:00
ВТБ объявил о повышении ставок по вкладам и накопительным счетам Финансы, 08:00
Как монетизировать рост интереса к облакам в своем бизнесе РБК и Yandex Cloud, 08:00
Жители Дублина в ночь на Хэллоуин сообщали о пожарах каждые 70 секунд Общество, 07:47
WSJ рассказала о недооценке ХАМАС разведкой США после атак 11 сентября Политика, 07:37
В Усть-Камчатске закрыли школы после выброса пепла вулканом Общество, 07:33
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 07:30
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Власти согласовали подход к тарифу на будущей магистрали Москва—Петербург Бизнес, 07:30
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 07:08
В Иркутской области выявили контрабанду лесоматериалов на ₽466 млн Общество, 07:05
«Угроза белым парням»: почему толерантность принесла бигтехам убытки Pro, 07:00
Россия обогнала Германию и вернула лидерство по числу поездок в Турцию Бизнес, 07:00
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли Политика, 06:57