В Севастополе объявили воздушную тревогу

Движение по Крымскому мосту перекрыли, в Севастополе объявлена воздушная тревога. В предыдущий раз ее включали накануне вечером

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

В то же время было временно перекрыто движение машин по Крымскому мосту, об этом объявил телеграм-канал информационного центра. Находящихся на мосту попросили не паниковать и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

В 7:20 Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги.

Воздушную тревогу Развожаев объявлял в последний раз накануне вечером. В Севастопольской бухте заметили дым, губернатор пояснил, что он появился из-за используемых военными табельных средств маскировки. Спустя 27 минут после начала тревогу отменили, об ударах или работе ПВО Развожаев не сообщил.

В середине сентября армия Украины нанесла ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе, повреждения получили два корабля, стоявшие на ремонте. В конце месяца ВСУ ударили по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате пропал без вести один военный, а само здание получило повреждения. Система ПВО сбила пять ракет, уточнили в военном ведомстве.