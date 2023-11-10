Bloomberg сообщил о согласии ОАЭ ограничить реэкспорт в Россию
Объединенные Арабские Эмираты согласились ограничить реэкспорт в Россию ряда критических товаров, которые можно использовать в военных целях на Украине, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, на этой неделе Европейская комиссия сообщила об этом шаге государствам-членам ЕС. Аналогичную меру рассматривает Турция.
Представитель ОАЭ сообщил агентству, что власти ограничивают экспорт и реэкспорт товаров двойного назначения в зоны конфликтов; в стране действует система экспортного контроля, при помощи которой можно отслеживать такие товары. По словам чиновника, Абу-Даби поддерживает диалог с международными партнерами по вопросам военных действий на Украине и их последствий для мировой экономики.
Европейская комиссия и министерство торговли Турции отказались от комментариев. В марте власти этой страны распространили среди компаний список товаров, экспорт которых в Россию запрещен, передавал Reuters.
В последние месяцы ЕС активизировал усилия по предотвращению обхода своих торговых санкций, отмечает агентство. В соответствии с 11-м пакетом ограничительных мер против Москвы Брюссель может вводить вторичные санкции, например в отношении неевропейских компаний, помогающих не соблюдать антироссийские рестрикции, и ограничивать торговлю с третьими странами, при посредничестве которых подсанкционные европейские товары попадают в Россию.
В марте Financial Times сообщила, что западные страны во главе с США подталкивают ОАЭ к прекращению экспорта в Россию некоторых электронных компонентов. В сентябре Bloomberg написал, что Абу-Даби рассматривает внедрение системы лицензирования отправляемых на экспорт товаров двойного назначения, например, чипов и электроники, которые входят в санкционные списки США и ЕС.
Ряд стран, например, Киргизия, усилили контроль за товарами военного и двойного назначения. В Минторге Казахстана сообщили, что торговля такими товарами происходит в соответствии с международными обязательствами, при экспорте, импорте и транзите необходимо получить соответствующую лицензию.
Власти России считают санкции незаконными и неэффективными. В МИДе заявляли, что западные страны «и кнутом, и пряником пытаются отвадить [партнеров Москвы] от экономического и любого другого сотрудничества с Россией».
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