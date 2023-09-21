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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал об идее ОАЭ лицензировать экспорт подсанкционных товаров

Bloomberg: в ОАЭ могут начать лицензировать экспорт подсанкционных товаров
Сюжет
Война санкций
ОАЭ рассматривают возможность лицензирования «санкционки», например товаров двойного назначения: экспортерам придется доказывать, что они в конечном счете не будут использованы в военных целях. Россия считает санкции нелегитимными
Виды Абу-Даби
Виды Абу-Даби (Фото: Florian Gaertner / PHOTOTHEK / Global Look Press)

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут внедрить систему лицензирования отправляемых на экспорт товаров, которые входят в санкционные списки США и ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Лицензирование будет касаться прежде всего товаров двойного назначения — например, чипов и электроники, которые применяются и в военных целях. В случае введения системы в вывозе некоторых товаров могут отказать.

«В ОАЭ действует правовая система экспортного контроля и ведется постоянный мониторинг экспорта продукции двойного назначения», — отметил неназванный чиновник королевства.

В действующем списке экспортного контроля ОАЭ — более 2 тыс. позиций, например, химические вещества. Собеседники агентства отметили, что его могут расширить за счет 45 категорий подсанкционных товаров, которые могут применяться в военной сфере. Лицензирование будет требовать от экспортеров доказательств того, что товары будут в дальнейшем применяться в гражданских целях.

Запад принимает различные меры для противодействия «обхода санкций». Например, ЕС в последнем на текущий момент, 11-м, пакете санкций против России поставил цель пресечь условия для нарушения существующих ограничений. Евросоюз теперь может вводить вторичные санкции, например, в отношении неевропейских компаний, помогающих не соблюдать антироссийские рестрикции, и ограничивать торговлю с третьими странами, при посредничестве которых подсанкционные европейские товары попадают в Россию.

В рамках этого же пакета были введены ограничения против некоторых компаний из ОАЭ за поддержку российского ОПК. Помимо них, в санкционном списке оказались иранские, китайские, сирийские, армянские, узбекистанские организации. Bloomberg отмечал, что импорт электроники в Россию вырос также из Казахстана и Турции.

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Москва считает введенные санкции нелегитимными. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, «американцы и кнутом, и пряником пытаются отвадить [другие страны] от экономического и любого другого сотрудничества с Россией». Целью ограничительных и иных мер он назвал «ослабление, выматывание России».

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