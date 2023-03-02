FT узнала о давлении Запада на ОАЭ по санкциям против России

Дипломаты из США и ЕС в последнии недели прилетали в ОАЭ с целью оказать давление на власти из-за роста реэкспорта электроники в Россию, пишет FT. Также союзники требуют раскрыть весь перечень товаров, экспортируемых в Россию

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Западные страны во главе с США подталкивают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) к прекращению экспорта ряда критических электронных компонентов в Россию, поскольку Москва может использовать их в создании систем вооружений Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

По их словам, в последние недели дипломаты из США, ЕС и Великобритании посетили ОАЭ, «чтобы разъяснить широкий спектр их торговых ограничений и оказать давление на официальных лиц ОАЭ» с целью ограничения экспорта в Россию.

Источники утверждают, что США обеспокоены центральной ролью Абу-Даби в снабжении Москвы критически важными товарами, такими как электронные компоненты. Особую озабоченность Вашингтона вызывает «реэкспорт», когда западные товары направляются через ОАЭ в обход ограничений, отмечают собеседники FT.

Газета приводит данные российской таможни, проанализированным американским Фондом «Свободная Россия» (в России признан нежелательной организацией), из которых следует, что экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию в прошлом году вырос более чем в семь раз и достиг почти $283 млн. В частности, в 2022 году ОАЭ экспортировали в Россию в 15 раз больше микрочипов, чем годом ранее, а объем торговли этой продукцией вырос до $24,3 млн с $1,6 млн в 2021 году.

По данным FT, западные союзники, помимо требования остановить экспорт электронных компонентов, требуют раскрыть перечень товаров, которые уже были поставлены в Россию.

Арабские Эмираты не вводили санкции против Москвы, однако выступали против проводимой Россией спецоперации и призывали стороны вернуться за стол переговоров. Также ОАЭ оказывают Украине финансовую и гуманитарную помощь.

Ранее о том, что власти США оказывают на Абу-Даби давление из-за торговли с Россией писал Bloomberg. По данным агентства, Вашингтон предупредил власти ОАЭ, что поддержание ими экономических и финансовых связей с Россией мешает усилиям Запада по давлению на Москву.

Минэкономразвития России неоднократно заявляло, что российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран.