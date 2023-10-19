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Война санкций ,  
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Минторг Казахстана объяснил запрет на экспорт ряда товаров в Россию

Минторг Казахстана: запрета на продажу России 106 товаров из-за санкций не было
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Война санкций
В ответ на утренние сообщения о введении ограничений на экспорт в Россию 106 товаров двойного назначения Министерство торговли и интеграции Казахстана выпустило разъяснение, что больше 20 лет осуществляет экспортный контроль
Фото: Hendrik Schmidt / Global Look Press
Фото: Hendrik Schmidt / Global Look Press

Казахстан не устанавливал запрет на экспорт товаров в Россию из-за антироссийских санкций, сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции республики.

«Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров, Министерство торговли и интеграции РК официально заявляет о ее некорректности. <...> Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались», — заявили в ведомстве.

В Минторге уточнили, что торговля товарами двойного назначения, которые подпадают под экспортный контроль, осуществляется в соответствии с международными обязательствами Казахстана. «В отношении таких товаров необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите», — пояснили в министерстве и отметили, что экспортный контроль таких товаров действует свыше 20 лет.

19 октября вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев заявил, что республика ввела ограничение на экспорт 106 видов товаров из-за западных санкций. «Мы ввели ограничение на экспорт товаров, предназначенных для военных целей. Это 106 различных видов. Их экспорт полностью ограничен», — сказал Торебаев. В числе подпавших под запрет товаров значатся запчасти для дронов, специальная электроника и чипы.

25 апреля помощник министра финансов США Элизабет Розенберг заявила, что для бизнеса и банков Казахстана растет риск вторичных санкций из-за попыток России обойти западные ограничительные меры. По ее словам, к попыткам уклониться от санкций следует серьезно относиться, поскольку Россия в них достаточно преуспела.

В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика будет следовать санкционному режиму. Он подчеркнул, что действий, направленных на обход санкций, «не должно быть». Однако глава республики назвал санкционное противостояние контрпродуктивным для развития международных отношений и заверил, что его страна не «анти-Россия».

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Власти России считают санкции западных стран неэффективными и не раз призывали их отменить. Президент Владимир Путин, однако, признал, что санкции, «конечно, надолго».

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Мир Ландау
Казахстан Министерство торговли Россия экспорт
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