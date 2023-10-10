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Главные командиры польской армии ушли в отставку после скандала с ракетой

Глава Генштаба армии Польши ушел в отставку после скандала с упавшей ракетой
Отставки последовали после скандала из-за упавшей в Польше ракеты, которую обнаружили в минувшем апреле. Министр обороны Блащак обвинял военных в халатности и предлагал уволить оперативного командующего армией, отмечает Polsat
Фото: Ferdi Limani / Getty Images
Фото: Ferdi Limani / Getty Images

Начальник Генерального штаба армии Польши генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий Вооруженными силами Томаш Пиотровский подали в отставку, передает телерадиокомпания Polsat.

Генштаб Польши подтвердил, что Анджейчак подал заявление в понедельник, причины такого решения там комментировать не стали, отказавшись от дальнейших заявлений. Также поступили в оперативном командовании вооруженных сил, подтвердив отставку Пиотровского. «Каждый военнослужащий имеет право подать такое заявление, генерал этим воспользовался», — сказал пресс-секретарь командования подполковник Яцек Горышевский.

Polsat отмечает, что напряженность в польской армии продолжается уже несколько месяцев, конфликт разгорелся после скандала, связанного с упавшей ракетой, которую в мае нашли в районе города Быдгощ. Тогда министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак возложил ответственность за произошедшее на Пиотровского, обвинил его в халатности и предложил уволить.

Оперативное командование, которым руководил Пиотровский, после этого подчеркнуло свое участие в защите воздушного пространства Польши, а сам генерал призвал быть «сильными и консолидированными». «Чтобы мы поддерживали друг друга, чтобы никогда больше не возникало ситуаций, которые помогают противнику, а нам вредят», — говорил он.

Поддержку Пиотровскому тогда выразил ныне уже бывший глава Генштаба армии Раймунд Анджейчак, указывает Polsat.

Отставки генералов назвал «красной карточкой» для министра Блащака оппозиционный депутат, лидер альянса левых в польском парламенте Кшиштоф Гавковский. «Я считаю, что избирателям было стыдно обещать безопасность. Я требую отставки Блащака уже сегодня», — сказал он, назвав решение генералов уволиться «вотумом недоверия правительству».

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«Неопознанный военный объект» обнаружили в 15 км от города Быдгощ в конце апреля. Onet утверждал, что фрагмент длиной несколько метров может быть частью ракеты, выпущенной с российского самолета. В начале мая Технологический институт Военно-воздушных сил Польши сообщил, что найденная ракета является российской X-55.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что упавшая ракета могла прилететь с территории Украины. Заместитель министра Марчин Очепа позже выступил с заявлением, что ракета не была нацелена на Польшу и не представляла угрозы.

В ноябре 2022 года две ракеты упали в польском городе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной. От взрыва одной из них погибли два человека. Польский президент Анджей Дуда счел инцидент случайностью, посчитав, что взорвавшаяся ракета относится к украинской ПВО. Минобороны России сразу заявило, что не имеет отношения к инциденту. «Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины», — заявлял представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Польские следователи в итоге исключили, что ракета была выпущена из России, писала в сентябре 2023 года Rzeczpospolita со ссылкой на заключение следствия. Газета отмечала, что украинская сторона не сотрудничает с польской в рамках расследования.

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Польша отставка Генштаб командование генералы
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