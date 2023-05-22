В Польше заявили, что упавшая у Быдгоща ракета не представляла угрозы

Польша должна осторожно оценивать инцидент с найденными на ее территории обломками. По словам замминистра обороны, целенаправленной атаки не было: ракета из-за неполадок сменила траекторию и самоуничтожилась

Место обнаружения остатков неопознанного военного объекта в районе города Быдгоща, Польша, 27 апреля 2023 г. (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Ракета, упавшая в апреле у Быдгоща, не была нацелена на Польшу и не представляла угрозы, заявил в эфире телеканала Polsat замминистра обороны страны Марчин Очепа.

«Мы должны быть осторожны с нашими оценками. Мы не говорим здесь о ракете, нацеленной на польскую территорию. Речь идет о ракете, которая должна была сбить с толку системы ПРО Украины, но в результате неполадки изменила траекторию и самоуничтожилась. <...> Одним словом, мы не имеем дело ни с угрозой, ни с целенаправленной атакой», — сказал он.

Искать же другие обломки все равно что пытаться найти иголку в стоге сена, продолжил Очепа. «Речь идет об объекте, траектория полета которого была неясна <...>. Если мы знаем, что что-то точно прилетело и упало в каком-то районе, то его надо осмотреть. Мы отправили поисковую группу», — отметил замминистра.

Обломки нашли в лесу примерно в 15 км от города Быдгощ в конце апреля. Как сообщало RMF24, у снаряда отсутствовала боеголовка. Место находки оцепили, жителям временно запретили ходить в лес.

Рассматривалось несколько версий случившегося. Сначала — что ракета принадлежит польским вооруженным силам, затем — что найденные фрагменты могли быть частью ракеты, выпущенной с российского самолета с территории Белоруссии несколько месяцев назад, сообщили RMF24 и Onet. В частности, в предварительном расследовании Технологического института военно-воздушных сил говорилось, что речь может идти о российской Х-55.

В мае министр обороны Польши Мариуш Блащак допустил, что ракета могла прилететь с территории Украины.