Onet узнал о новой версии по делу об упавшей в Польше ракете
Найденный в лесу вблизи польского города Быдгощ «военный объект» может быть фрагментом ракеты, выпущенной с российского самолета с территории Белоруссии несколько месяцев назад, со ссылкой на источники сообщил портал Onet.
«У нас пока нет стопроцентного подтверждения, но многое указывает на то, что инцидент произошел несколько месяцев назад. Радары нашего Центра воздушных операций тогда следили за полетом ракеты, но в какой-то момент потеряли ее», — говорит источник портала в Вооруженных силах Польши.
Официально Польша не подтверждала эту информацию. «Сейчас это [версия о российском происхождении ракеты] самая серьезная гипотеза из тех, что изучают следователи», — заявил Onet высокопоставленный польский чиновник.
РБК направил запрос в Минобороны России.
О найденной части «неопознанного военного объекта» в лесу примерно в 15 км от Быдгоща в северно-центральной части Польши Минобороны Польши сообщило утром 27 апреля. Примерно в 10 км от Быдгоща находится предприятие Lotnicze 2, на котором ремонтируют истребители F-16. Поблизости также расположен военный аэродром. Rzeczpospolita пишет, что в городе работает учебный центр объединенных сил НАТО.
Как сообщало RMF24, у ракеты отсутствовала боеголовка. Место находки оцепили, жителям временно запретили ходить в лес. По информации RMF24, также рассматривалась версия, что ракета принадлежит польской армии.