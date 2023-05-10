Польские эксперты назвали российской найденную в апреле ракету

В конце апреля на юго-востоке страны нашли обломки «неизвестного военного объекта» — специалисты польского военного института пришли к выводу, что это была российская Х-55. Эксперты считают, что она упала еще в декабре 2022 года

Обнаружение обломов военно-воздушного объекта в Польше, 27 апреля 2023 г. (Фото: Tytus Zmijewski / EPA / ТАСС)

Найденная в конце апреля в нескольких километрах от польского города Быдгощ ракета — российская Х-55, сообщает RMF24 со ссылкой на результаты предварительного расследования Технологического института Военно-воздушных сил.

Польские специалисты пришли к выводу, что ракета прилетела с восточной границы. На вооружении у Польши таких боеприпасов нет, говорится в материале. До этого радиостанция сообщала, что фрагмент ракеты может принадлежать польским вооруженным силам.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Х-55 — стратегическая авиационная крылатая ракета, разработанная в дубненском МКБ «Радуга» и принятая на вооружение советской армии в 1980-х. До 1986 года производилась на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии, после — на заводе «Авитек» в Кирове. Носители Х-55 — стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Дальность полета составляет около 2,5 тыс. км.

По данным RMF24, в декабре прошлого года во время массированного обстрела украинской территории на радарах польских военных появился некий летящий в воздухе объект, но отследить его путь до конца не удалось — след потеряли как раз неподалеку от места, где в апреле нашли обломки ракеты. Источники RMF24 утверждают, что сразу после декабрьского инцидента неопознанный объект искали, но не нашли, а военные не уведомили о случившемся прокуратуру. Не узнал об этом и премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Об обнаружении части «неопознанного военного объекта» примерно в 15 км от Быдгоща Минобороны Польши объявило лишь 27 апреля. Журналист RMF24 сообщил, что фрагмент длиной несколько метров воткнулся в землю. Позже Onet писал, что найденный объект может быть фрагментом ракеты, выпущенной с российского самолета с территории Белоруссии несколько месяцев назад.

В ноябре прошлого года две ракеты упали в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной. От взрыва одной из них погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда счел инцидент случайностью, предположив, что это была «старая» советская ракета украинской системы ПВО С-300. Такого же мнения придерживается Минобороны России.