В Польше обнаружили остатки неопознанного «воздушного военного объекта»

На севере Польши в лесу найдены обломки неизвестного воздушного «военного объекта». Предположительно, речь идет о ракете «воздух — земля»

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В Польше обнаружили остатки «воздушного военного объекта», сообщил генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро. Обломки лежали в лесу в нескольких километрах от Быдгоща.

Место происшествия осматривают военные эксперты и полиция.

Быдгощ расположен на севере Польши, на значительном расстоянии от границы. До границы с Белоруссией от города свыше 380 км, Украины — более 400 км, России — 209.

Министерство национальной обороны Польши также сообщило об остатках неопознанного военного объекта в Twitter. «Остатки неопознанного военного объекта были обнаружены недалеко от города Замосць, примерно в 15 км от Быдгоща. Ситуация не угрожает безопасности жителей», — сообщает ведомство.

Радио RMF утверждает. что это ракета класса «воздух — поверхность» у которой почему-то нет боеголовки. Возможно, она отделилась от ракеты, поэтому ее поиски продолжаются.

На ракете, как утверждает радио, «обнаружены надписи на русском языке».

Вечером 15 ноября прошлого года две ракеты упали в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной, от взрыва одной из них погибли два человека. Власти республики созвали экстренное совещание комитета нацбезопасности.



После сообщений в СМИ о принадлежности ракет Москве в российском Министерстве обороны назвали это «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». В ведомстве заявили, что на фотографиях обломков, попавших в прессу, запечатлены элементы зенитной ракеты комплекса ПВО С-300 украинской армии. Президент Польши Анджей Дуда счел инцидент случайностью, подтвердив, что это была «старая» советская ракета украинской системы ПВО С-300.