Rzeczpospolita узнала о выводах следствия по упавшей в Польше ракете

Упавшая ракета имеет дальность от 75 до 90 км, поэтому следователи исключают, что она могла быть запущена из России или Белоруссии, пишет издание. Прокуратура подтвердила получение заключения, но отказалась раскрывать детали

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Польские следователи исключают, что упавшая в ноябре 2022 года в районе села Пшеводув ракета была выпущена из России, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на материалы следствия. Прокуратура Польши подтвердила, что получила заключение, но отказалась разглашать его детали.

Как пишет газета, заключение по делу об упавшей в Польше ракете подготовлено на базе множества источников и на основе «исчерпывающих засекреченных данных национальных служб», а также одобрено Военно-техническим институтом вооружения.

Речь в отчете идет о зенитной ракете серии 5в55 для системы С-300, и прокуратура Польши знает, откуда она была запущена, но не раскрывает эти данные, пишет издание.

Упавшая ракета имеет дальность от 75 до 90 км, поэтому следователи исключают, что она могла быть запущена из России или Белоруссии, говорится в статье.

Издание отмечает, что украинская сторона не сотрудничает с польской по поводу расследования. В прокуратуре заявили, что направили запрос Киеву и ожидают ответа.

В ноябре 2022 года две ракеты упали в польском селе Пшеводув, которое расположено в 8 км от границы с Украиной. Одна из них взорвалась, в результате погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда почти сразу предположил, что инцидент является случайностью, а ракета относится к украинской системе ПВО.

Россия свою причастность к произошедшему опровергала. Минобороны заявляло, что удары по территории близ польско-украинской границы не наносились. Ведомство также сообщало, что на опубликованных фотографиях обломков видны элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины.

Киев ставил под сомнение версию о том, что в Польше упала украинская ракета. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что ВСУ располагают информацией, что это не ракета украинской армии.