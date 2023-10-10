Финский министр сообщила о планах упростить изъятие жилья у россиян

Правительство Финляндии хочет упростить изъятие недвижимости или доли, принадлежащей россиянам, заявила министр юстиции Лина Мери Yle.

Как отмечает Yle, собственники из России «все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами». По данным финских правоохранительных органов, случаи взыскания с российских владельцев участились. Россиянам сложно оплачивать счета в Финляндии, поскольку их счета в финских банках частично закрыты, а банковские связи между странами сейчас отсутствуют, поясняет телеканал.

В результате налоги остаются неуплаченными, а жилищные ассоциации сталкиваются с неоплаченными счетами. В конечном итоге задержки платежей и неоплаченные счета приводят к обращению взыскания на недвижимость с целью обеспечения погашения долга. При этом связаться с российскими собственниками стало сложно.

По мнению Мери, нужно, чтобы закон позволял оказывать услуги в подобных случаях также в электронном виде. Закон о жилищных акционерных обществах уже допускает, что, если владелец недвижимости или доли неизвестен, предупреждение о конфискации публикуется в газете. Информация также передается соответствующему кондоминиуму и потенциальным арендаторам.

Летом Финляндия ужесточила въезд для россиян, том числе для владельцев недвижимости. Собственники теперь обязаны обосновать необходимость личного присутствия. По мнению финской стороны, например,

ремонт и обслуживание недвижимости можно поручить финнам из России.

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