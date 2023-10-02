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Война санкций ,  
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Лавров назвал нацизмом запрет на въезд российских автомобилей в ЕС

Лавров: запрет на въезд российских автомобилей в ЕС является проявлением нацизма
Сюжет
Война санкций
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в ЕС является проявлением нацизма. Об этом заявил по итогам встречи дискуссионного клуба «Валдай» глава МИДа Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Это проявление того, что принято называть нацизмом. По отношению к русским только», — сказал Лавров.

Еврокомиссия 8 сентября опубликовала разъяснения правил применения антироссийских санкций. Согласно документу, въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. При этом разъяснения не носят юридически обязывающего характера, и каждая европейская страна может сама принимать решение, как исполнять санкции.

Ограничение на въезд машин с российскими номерами ввели пять стран ЕС, с которыми Россия имеет сухопутную границу (Эстония, Латвия, Финляндия, Литва и Польша), а также Германия, Болгария и Норвегия, которые входят в зону Шенгенского соглашения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными решения стран ЕС запретить въезд автомобилей с российскими номерами. По его словам, Россия будет отвечать с позиции собственной выгоды.

Теги
Сергей Лавров МИД ЕС Автомобили санкции
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