Лавров назвал нацизмом запрет на въезд российских автомобилей в ЕС

Сергей Лавров (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в ЕС является проявлением нацизма. Об этом заявил по итогам встречи дискуссионного клуба «Валдай» глава МИДа Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Это проявление того, что принято называть нацизмом. По отношению к русским только», — сказал Лавров.

Еврокомиссия 8 сентября опубликовала разъяснения правил применения антироссийских санкций. Согласно документу, въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. При этом разъяснения не носят юридически обязывающего характера, и каждая европейская страна может сама принимать решение, как исполнять санкции.

Ограничение на въезд машин с российскими номерами ввели пять стран ЕС, с которыми Россия имеет сухопутную границу (Эстония, Латвия, Финляндия, Литва и Польша), а также Германия, Болгария и Норвегия, которые входят в зону Шенгенского соглашения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными решения стран ЕС запретить въезд автомобилей с российскими номерами. По его словам, Россия будет отвечать с позиции собственной выгоды.