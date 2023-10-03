Финляндия с начала действия запрета на въезд не впустила 140 российских машин

На границе с Финляндией развернули 140 машин с российскими номерами

Фото: Jussi Nukari / Global Look Press

С 16 сентября, когда в Финляндии начал действовать запрет на въезд автомобилей с российскими номерами, на границе развернули 140 таких машин, сообщает пресс-служба финской таможни.

«Таможня не пропустила в общей сложности 140 автомобилей, зарегистрированных в России, с момента введения запрета на ввоз», — говорится в сообщении.

В начале сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих против России санкций. Согласно новым установкам въезд в страны ЕС на личных машинах (таможенный код 8703 — автомобили для перевозки менее десяти человек), зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. Запрет ввели Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Германия и Норвегия.

Как разъяснили в МИДе, въехать в Финляндию на зарегистрированной в России машине смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, либо члены их семей, а также дипломаты. Кроме того, ограничение не распространяется на случаи, когда въезд необходим по гуманитарным соображениям.

Конфисковать автомобили не будут, это возможно только в случае уголовного расследования, объясняла глава финского МИДа Элина Валтонен. На вывоз из страны автомобилей с российскими номерами дали полгода: крайний срок — 16 марта 2024 года.