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Война санкций ,  
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Глава МИД Финляндии объяснила санкции против обычных россиян

Глава МИД Финляндии Валтонен признала вред от санкций для обычных россиян
Сюжет
Война санкций
Санкции Запада в отношении России вредят и обычным российским гражданам, признала глава финского МИДа. По ее мнению, у Запада нет другого выхода. Ранее в Финляндию и еще пять стран запретили въезд на российских машинах
Элина Валтонен
Элина Валтонен (Фото: Janis Laizans / Reuters)

Санкции, которые западные страны вводят в отношении России, вредят обычным российским гражданам, но за ведение «войны приходится платить», заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью The Washington Post.

«Да, санкции действительно вредят нормальным людям. И в такой стране, как Россия, легко можно было бы сказать, что это, возможно, несправедливо, потому что это ненормальная демократия. Люди на самом деле не могут выбирать», — заявила Валтонен.

При этом, как она считает, у западных стран нет выбора по этому вопросу. По мнению главы финского МИДа, Россия и российский народ понимают, что «за ведение такой несправедливой и незаконной войны просто приходится платить», и очень важно это показать.

Так Валтонен прокомментировала введение Финляндией и другими странами Балтии запрет на въезд в страну российских автомобилей. Ограничение в стране начало действовать с 16 сентября. Как разъяснили в МИДе, заехать в Финляндию на зарегистрированной в России машине смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, либо члены их семей, а также дипломаты. Кроме того, ограничение не распространяется на случаи, когда въезд необходим по гуманитарным соображениям.

Говоря об отношениях с Россией после окончания конфликта на Украине, Валтонен заявила, что на Западе надеются, что Россия «откроется для гражданского общества и станет нормальной демократией». Но, по мнению главы финского МИДа, надо «готовиться к худшему». Она предположила, что самым худшим может быть то, что «Россия останется такой, какая она есть, а в будущем, возможно, даже хуже».

Запрет ввели после того, как Еврокомиссия разъяснила старые правила применения уже действующих санкций. Согласно этим правилам, въезд в страны ЕС на личных машинах (таможенный код 8703 — автомобили для перевозки менее десяти человек), зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. ЕК уточнила, что автомобили россиян могут использоваться для обхода санкций, чем и объясняется повышенное внимание к ним. Среди запрещенных товаров оказались более 160 позиций, в том числе косметика, женские костюмы и платья с юбками, обувь, смартфоны и т.д.

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Кроме Финляндии, запрет на въезд на машинах с российскими номерами также с поддержали еще пять стран — членов ЕС: Эстония, Латвия, Литва, Польша и Германия.

Посольство России в Финляндии рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в соседнюю страну на автомобилях с российскими регистрационными знаками. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас призвал ответить на запрет жесткими зеркальными мерами.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Финляндия санкции санкции против России
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