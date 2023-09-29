HS: в Финляндии заплатят землевладельцам у границ с Россией за укрепления

Финляндия заплатит по €750 землевладельцам за укрепления около России

Соглашение о землепользовании позволяет военным Финляндии строить фортификационные сооружения на частной территории, а также 14 дней в год проводить учения. Землевладелец получает €750 и €4,8 тыс. за гектар земли

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Силы обороны Финляндии заключают с владельцами земельных участков у границы с Россией секретные соглашения, позволяющие начать фортификационные работы в течение суток, сообщает Helsingin Sanomat.

По данным издания, подобные соглашения начали заключать шесть лет назад, но только в мае 2022 года данная информация была обнародована. Лапландская газета Koti-Lappi сообщила, что Силы обороны Финляндии разослали письма землевладельцам в Восточной Лапландии, в которых задавался вопрос об их заинтересованности в заключении соглашений о землепользовании с ВС страны.

К российской границе прилегают финские области Южная и Северная Карелия, а также Кюменлааксо, Кайнуу, Северная Похьянмаа, Южная Финляндия и Лапландия. С российской стороны с Финляндией граничат три региона — Мурманская и Ленинградская области, а также Республика Карелия.

«Недвижимость, которой вы владеете, расположена в значимом районе для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям. Вооруженные силы просят вас положительно отнестись к выдаче разрешения на строительство на вашей территории», — говорится в письме.

Силы обороны предлагают землевладельцу единовременную выплату в €750 при подписании соглашения. Помимо этого, землевладельцу выплачивается €4,8 тыс. за гектар территории, используемой ВС для строительства. Окончательная сумма зависит от размера территории, используемой силами обороны. Договора рассчитаны на 20 лет.

Соглашение дает Силам обороны право возводить на территории землевладельца фортификационные сооружения таким образом, чтобы они «не наносили ущерба нормальному использованию объекта недвижимости». Помимо этого, в течение 14 дней в году финские военные и пограничники могут проводить тренировки на арендованной территории.

Режим ЧС вводится в Финляндии в особо серьезных кризисных ситуациях. Таким образом, при обычных обстоятельствах Силы обороны не имеют права строить оборонительные сооружения, такие как окопы и блиндажи, на частной земле.

«Соглашение о землепользовании направлено на то, чтобы предусмотреть ситуацию, когда начинает возникать потенциальный кризис и следует начать подготовку к обороне, но необходимые полномочия Закона о чрезвычайном положении отсутствуют», — объяснил глава отдела обеспечения готовности Сил обороны Финляндии Саули Хонгисто.

После заключения соглашений эти документы становятся секретными. Финские Силы обороны заранее определили ключевые районы, где в случае необходимости следует как можно быстрее возвести укрепления.

В мае YLE сообщил, что остров Ранкки, имеющий военные укрепления, на юго-востоке Финляндии у границы с Россией был выставлен на продажу за €7,9 млн. Его владелец Исмо Рятю купил его восемь лет назад за €700 тыс. По его словам, на продажу выставлено 100 земельных участков на острове.

Ранкки находился под управлением Сил обороны Финляндии до 2015 года.

В сентябре 2022 года пограничная служба Финляндии предложила поставить забор вдоль части границы с Россией. Решение было принято из-за изменений обстановки с безопасностью в стране, объяснили тогда власти. Строительство началось в феврале. Первый участок забора был сдан 14 сентября.

Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре заявил, что Финляндия уничтожила свой нейтральный статус и с большой скоростью «влилась» в антироссийский «проект» США.