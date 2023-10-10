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Палестино-израильский конфликт ,  
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Кадыров заявил о поддержке Палестины и выступил против войны

Глава Чечни Кадыров заявил о поддержке Палестины и выступил против войны
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Глава Чечни выразил готовность отправить в зону конфликта силы в качестве миротворцев при необходимости. «Мы определим, кто прав и неправ, и остановим тех, ко продолжает воевать», — сказал он

Кадыров заявил о поддержке Палестины и выступил против войны
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о поддержке Палестины.

«Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее», — написал он в телеграм-канале.

Кадыров призвал мировое сообщество «хоть один раз единогласно» принять «справедливое решение» по поводу Палестины. Он также обратился к лидерам мусульманских стран с просьбой призвать «тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков».

«Они знают, что там не находятся боевики, просто чтобы напугать, они взрывают, убивают, а Запад и Европа подтягивают свои силы, чтобы уничтожить Палестину. А что мы делаем?» — спросил глава Чеченской республики на опубликованном в этом же сообщении видео, обращаясь к мусульманам.

По его словам, мусульмане даже молиться и слово сказать бояться. «Где вы, мусульмане?» — обратился вновь Кадыров. «Мы смелые друг с другом воевать, смелые друг другу угрожать. <...> Бойтесь Всевышнего, скажите правду, скажите хотя бы слово», — призвал глава Чечни.

Кадыров сказал, что поддерживает Палестину, так как у нее «земли забрал в свое время Израиль и держит ее в изоляции». По его мнению, война «просто так не закончится».

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Глава республики рассказал, что «один раз» был в Израиле, где посещал «священное место». «С нами были сопровождающие, и нас остановили и так провоцировали, чтобы мы что-то сделали для того, чтобы там поднять шум. Но мы подождали. Наша главная цель была попасть в мечеть Аль-Акса и помолиться», — рассказал Кадыров. Он также упомянул мечеть имени Ахмата Кадырова в Абу-Гоше, которая была повреждена в результате ракетного обстрела со стороны ХАМАС, и попросил стороны не трогать ее и Аль-Аксу.

Кадыров выразил готовность отправить миротворческие силы в зону конфликта в случае необходимости. «Мы определим, кто прав и неправ, и остановим тех, ко продолжает воевать», — пообещал глава Чечни.

Россия ранее призвала стороны прекратить огонь. Москва осуждает насилие в любых формах и проявлениях и «призывает всех твердо выступить за прекращение любых боевых действий», заявил, в частности, глава МИД Сергей Лавров.

7 октября ХАМАС объявил о военной операции «Буря Аль-Аксы» против Израиля и нанес ракетные удары по стране. Отряды движения вторглись в южные регионы страны и захватили заложников. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал атаку ХАМАС войной (официально Израиль перешел в состояние войны накануне), в Израиле объявили чрезвычайное положение. Накануне Армия обороны заявила, что военные восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, в которые вторглись отряды ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа.

Представитель ХАМАС Мусса Абу Марзук в понедельник выразил готовность к обсуждению потенциального перемирия с Израилем, поскольку движение «достигло всех своих целей». В то же время там пригрозили казнить заложников в ответ на каждый «удар без предупреждения» со стороны Израиля.

Нетаньяху вечером заявил, что авиаудары по ХАМАС в секторе Газа — это «только начало». До этого в разговоре с президентом США Джо Байденом он предупредил о готовности к началу наземной операции в Газе.

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Елена Чернышова
Рамзан Кадыров Палестина ХАМАС Израиль
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