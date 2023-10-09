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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Ракета ХАМАС попала в мечеть имени Кадырова под Иерусалимом

Ракета ХАМАС попала в мечеть имени Кадырова в Абу-Гоше под Иерусалимом
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Мечеть в Абу-Гоше, открытая Рамзаном Кадыровым в 2014 году и названная в честь его отца, попала под ракетный удар со стороны ХАМАС, сообщил МИД Израиля. Этим днем пресс-служба ЦАХАЛы сообщала о сиренах в Иерусалиме
Фото: IsraelinRussian / Telegram
Фото: IsraelinRussian / Telegram

В Израиле в результате ракетного обстрела со стороны боевиков палестинского движения ХАМАС повреждения получила мечеть имени Ахмата Кадырова в израильском Абу-Гоше, пригороде Иерусалима, сообщил израильский МИД.

«Прямое попадание ракеты террористов ХАМАС в мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом», — говорится в сообщении под фотографией с мечетью, из которой идет дым.

Мечеть имени Ахмата Кадырова в Абу-Гоше до обстрела
(Фото: Hagai Agmon-Snir / Wikimedia Commons)
Мечеть имени Ахмата Кадырова в Абу-Гоше до обстрела
(Фото: Nir Alon / Global Look Press)
Постеры с изображениями Рамзана и Ахмата Кадыровых во дворе мечети
(Фото: Nir Alon / Global Look Press)
Рамзан Кадыров (в центре) на церемонии открытия мечети, 2014 год
(Фото: Nir Alon / Global Look Press)
Люди на церемонии открытия мечети, 2014 год
(Фото: Nir Alon / Global Look Press)
Мечеть имени Ахмата Кадырова в Абу-Гоше до обстрела
(Фото: Nir Alon / Global Look Press)

Мечеть в Абу-Гоше была открыта Рамзаном Кадыровым в 2014 году, она названа в честь его отца Ахмата Кадырова и расположена на улице, которая также носит имя Ахмата Кадырова. Власти Абу-Гоша говорили, что на строительство потратили $10 млн, $6 млн выделила чеченская сторона.

Этим днем пресс-служба армии Израиля сообщила о воздушной тревоге в Иерусалиме. По данным Times of Israel, при ударе были ранены четверо жителей города Бейтар-Илит недалеко от Иерусалима.

Боевые действия в регионе продолжаются уже третий день, после того как ХАМАС объявил о военной операции «Буря Аль-Аксы» и начал массированный ракетный обстрел Израиля. Боевики движения вторглись в южные регионы страны и начали захватывать заложников, переправляя их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил ХАМАС войну, в стране объявили режим чрезвычайного положения и мобилизовали 300 тыс. резервистов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «превратить в руины» все места, где находится ХАМАС «в этом городе зла», и призвал жителей сектора Газа немедленно его покинуть.

Издание Walla узнало, что Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом 8 октября заявил, что Израиль будет вынужден начать наземную операцию в секторе Газа. Собеседник издания отметил, что американский президент не пытался убедить Нетаньяху не вводить сухопутные войска.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль ХАМАС ракетный обстрел Рамзан Кадыров Ахмат Кадыров мечеть
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