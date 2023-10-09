Ракета ХАМАС попала в мечеть имени Кадырова под Иерусалимом
В Израиле в результате ракетного обстрела со стороны боевиков палестинского движения ХАМАС повреждения получила мечеть имени Ахмата Кадырова в израильском Абу-Гоше, пригороде Иерусалима, сообщил израильский МИД.
«Прямое попадание ракеты террористов ХАМАС в мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом», — говорится в сообщении под фотографией с мечетью, из которой идет дым.
Мечеть в Абу-Гоше была открыта Рамзаном Кадыровым в 2014 году, она названа в честь его отца Ахмата Кадырова и расположена на улице, которая также носит имя Ахмата Кадырова. Власти Абу-Гоша говорили, что на строительство потратили $10 млн, $6 млн выделила чеченская сторона.
Этим днем пресс-служба армии Израиля сообщила о воздушной тревоге в Иерусалиме. По данным Times of Israel, при ударе были ранены четверо жителей города Бейтар-Илит недалеко от Иерусалима.
Боевые действия в регионе продолжаются уже третий день, после того как ХАМАС объявил о военной операции «Буря Аль-Аксы» и начал массированный ракетный обстрел Израиля. Боевики движения вторглись в южные регионы страны и начали захватывать заложников, переправляя их в сектор Газа.
Израиль в ответ объявил ХАМАС войну, в стране объявили режим чрезвычайного положения и мобилизовали 300 тыс. резервистов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «превратить в руины» все места, где находится ХАМАС «в этом городе зла», и призвал жителей сектора Газа немедленно его покинуть.
Издание Walla узнало, что Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом 8 октября заявил, что Израиль будет вынужден начать наземную операцию в секторе Газа. Собеседник издания отметил, что американский президент не пытался убедить Нетаньяху не вводить сухопутные войска.
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