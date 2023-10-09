Израиль вернул контроль над всеми захваченными боевиками ХАМАС городами

ЦАХАЛ: бои в городах на границе с сектором Газа закончены

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильская армия восстановила контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, в которые входили во время вторжения боевики ХАМАС. Об этом заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, сообщает The Times of Israel.

«Мы контролируем населенные пункты. Столкновения между войсками и палестинскими террористами за последние несколько часов были единичными», — заявил Хагари. При этом он допустил, что отдельные боевики все еще могут находиться на израильской территории.

Хагари отметил, что пограничный барьер в секторе Газа будет охраняться танками при поддержки боевых вертолетов и беспилотников. По его словам, армия эвакуировала жителей 15 из 24 городов на границе и продолжит эвакуацию остальных на следующий день.

Он добавил, что с начала боевых действий в сторону Израиля было выпущено около 4400 ракет.

9 октября министр обороны Израиля отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. По его словам, регион останется без электричества, воды и топлива.

По последним данным регионального минздрава, в секторе Газа в результате израильских ударов погибли 493 человека, 2751 палестинец, в том числе 244 ребенка и 141 женщина, был ранен. Более 123 тыс. жителей покинули свои дома в секторе Газа.

По данным на вечер 8 октября, в Израиле погибли 700 человек. Среди них есть иностранцы, в том числе граждане Украины, Франции и Аргентины. Число пострадавших достигло 2,2 тыс. человек.