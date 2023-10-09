Лавров призвал Израиль и ХАМАС прекратить боевые действия

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Россия призывает Израиль и ХАМАС прекратить боевые действия, любое насилие и ущерб не приемлемы. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абульгейтом, трансляция шла на YouТube-канале ведомства.

ЛАГ и Россия «практически в унисон» призвали к немедленному прекращению любых боевых действий, любого насилия и к переходу к переговорам, сказал министр. Он подчеркнул, что Москва глубоко озабочена гибелью мирных жителей.

Россия осуждает насилие в любых формах и проявлениях и «призывает всех твердо выступить за прекращение любых боевых действий», заключил Лавров.

На встрече перед переговорами с Абульгейтом министр выразил уверенность, что государства ЛАГ могут и должны помочь «прекратить кровопролитие» в регионе. Россия готова содействовать в этом организации, а также всем другим странам, желающим мира на Ближнем Востоке, подчеркнул он.

В Лигу арабских государств входят 22 страны, в том числе Египет, Ирак, Иордания, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Йемен и Государство Палестина.

Война Израиля и ХАМАС началась 7 октября. С израильской стороны, по данным на 9 октября, погибли не менее 800 человек, около 2,4 тыс. получили ранения. Минздрав Палестины сообщал о 493 погибших и 2,7 тыс. раненых в секторе Газа.

Италия, Франция, Германия, Великобритания, Украина, Евросоюз, США, Таиланд и другие страны осудили атаки ХАМАС и поддержали Израиль. Действия группировки, в свою очередь, поддержали Иран и Сирия. С нейтральной позицией выступили Саудовская Аравия, Турция, Белоруссия, Египет, ОАЭ.