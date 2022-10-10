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Генсек НАТО осудил удары России по объектам на Украине

Генсек НАТО Столтенбег осудил удары России по объектам на Украине
Столтенберг назвал ракетные удары России по объектам на Украине «ужасающими и неизбирательными». Путин заявил, что атака была проведена по объектам энергетики, военного управления и связи Украины
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

НАТО осуждает ракетные удары России по объектам на Украине и продолжит оказывать поддержку Киеву, написал в Twitter генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и осудил ужасающие и неизбирательные атаки России на гражданскую инфраструктуру в Украине», — сообщил он (цитата по Reuters).

Столтенберг добавил, что НАТО продолжит поддерживать народ Украины «столько, сколько потребуется».

Взрывы в Киеве, Днепре, Житомире, Харькове, Львове и ряде других украинских городов произошли утром 10 октября. Местные власти сообщили, что в результате ударов повреждены объекты критической инфраструктуры. В некоторых городах произошли сбои со светом и водой, в Харькове и Ивано-Франковске остановился транспорт.

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Позже, на совещании Совета безопасности, президент России Владимир Путин подтвердил, что российские военные «нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины». «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявили в Минобороны России.

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Решение российских властей нанести удар последовало после взрыва на Крымском мосту. Путин назвал его терактом со стороны спецслужб Украины. И если попытки терактов продолжатся, ответы России «будут жесткими» и соответствующими уровню создаваемых для нее угроз, заявил президент.

Ряд западных стран, в том числе Германия, Великобритания, Италия и Канада, осудили ракетные атаки на украинские города.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
НАТО Йенс Столтенберг ракетные удары Украина Военная операция на Украине
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