Германия, Британия и Канада осудили ракетные атаки на украинские города

Глава дипломатии ЕС Боррель осудил атаки на Украине и заявил о новой помощи стране

Утром 10 октября российские военные «нанесли массированный удар высокоточным оружием» по объектам энергетики и военного управления, заявил ранее Путин. Западные страны осудили ракетные удары и пообещали поддерживать Украину

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, а также МИДы и представители Германии, Великобритании, Италии и Канады осудили ракетные удары по украинским городам и пообещали продолжать поддерживать Украину.

Боррель написал в своем «Твиттер», что осуждает атаки на Киев «самым решительным образом». «Таким действиям не место в 21 веке... Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже на подходе», — добавил он.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с Владимиром Зеленским осудил ракетные удары по украинским городам и пообещал свою поддержку.

В свою очередь, глава канадского МИДа Мелани Жоли в разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой выразила «решительную поддержку» Украине и также осудила удары по украинским городам. Об этом сообщается в «Твиттере» канадского ведомства.

Итальянский МИД в своем заявлении назвал действия России неоправданными. «Италия потрясена ракетными ударами по центру Киева и другим украинским городам сегодня утром. Мы подтверждаем нашу непоколебимую и твердую поддержку Украине и ее народу», — сказано в заявлении.

Госсекретарь по безопасности Великобритании Том Тугендхат в своем «Твиттере» назвал удары «гнусным поступком». Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назвал ракетные удары «неприемлемыми».

Посольство США в Киеве обратилось с призывом к американским гражданам выехать за пределы территории Украины.

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О работе систем ПВО над крупными городами Украины, в том числе над Киевом, стало известно утром 10 октября. Мэр города Виталий Кличко говорил, что при взрывах в Киеве повреждены критические объекты инфраструктуры, есть пострадавшие. Также о взрывах и перебоях с энергоснабжением сообщали власти Харьковской, Львовской, Житомирской и Днепропетровской областях.

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза сообщил, что российские военные «нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины».

Он также предупредил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими. «В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых для России. Ни у кого не должно быть никаких сомнений», — заявил глава государства

Так, помимо диверсии на Крымском мосту, Путин обвинил украинские спецслужбы в подготовке терактов на Курской АЭС и «Турецком потоке». Серьезных последствий теракта удалось не допустить, добавил он.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв грузовика, после которого загорелся также следовавший по железнодорожной ветке состав с цистернами. Движение по мосту было временно прервано. Следственный комитет завел дело о теракте. Президент Владимир Путин заявил, что заказчиками и исполнителями произошедшего стали украинские спецслужбы. «Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации», — подчеркнул он.

К 10 октября движение по непострадавшей части моста возобновлено, дополнительно налажена паромная переправа.