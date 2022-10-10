Кадыров заявил, что Зеленского «предупреждали»

Рамзан Кадыров (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президента Украины Владимира Зеленского «предупреждали». По его словам, теперь президент Украины «жалуется на прилеты по Киеву и другим городам».

«Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала», — написал Кадыров в Telegram. «Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада», — предложил Кадыров, добавив, что теперь он «на все сто процентов доволен проведением СВО».

Утром 10 октября власти Киева, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и других областей Украины сообщили о взрывах и работе ПВО. Главы регионов также сообщали о повреждении критической инфраструктуры, перебоях с электричеством, водой и теплом.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором сообщил, что целью ударов стала энергетическая инфраструктура страны.

Глава Крыма Сергей Аксенов после сообщений о взрывах в украинских городах заявил, что подходы к ведения специальной военной операции изменились. «Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен», — сказал он.

Минобороны России со дня начала военной спецоперации повторяло, что российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским вооруженным силам.