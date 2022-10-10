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В областях Украины отключились электричество и связь
Во Львовской, Житомирской, Тернопольской, Харьковской областях, а также в Киеве после взрывов возникли проблемы с электричеством и мобильной связью, сообщили главы регионов.
- Во Львовской области зафиксировали удары по энергетической инфраструктуре, сообщил глава региона Максим Козицкий, пообещав предоставить больше информации позднее. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, после сообщений о взрывах в некоторых районах Львова и Тернополя пропало электричество. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил в Twitter, что в городе также есть перебои с мобильной связью. По его словам, оператор обещает вскоре восстановить связь.
- Глава Житомирской администрации Виталий Бунечко заявил об ударе по региональной энергетической инфраструктуре.
- Об ударах по критической инфраструктуре города сообщил также мэр Харькова Игорь Терехов. В некоторых районах города пропал свет и нет воды, сообщил он.
- Мэр Киева Виталий Кличко также заявило «нескольких попаданиях в объекты критической инфраструктуры города». Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
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