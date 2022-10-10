В областях Украины отключились электричество и связь

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Во Львовской, Житомирской, Тернопольской, Харьковской областях, а также в Киеве после взрывов возникли проблемы с электричеством и мобильной связью, сообщили главы регионов.

Во Львовской области зафиксировали удары по энергетической инфраструктуре, сообщил глава региона Максим Козицкий, пообещав предоставить больше информации позднее. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, после сообщений о взрывах в некоторых районах Львова и Тернополя пропало электричество. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил в Twitter, что в городе также есть перебои с мобильной связью. По его словам, оператор обещает вскоре восстановить связь.

Глава Житомирской администрации Виталий Бунечко заявил об ударе по региональной энергетической инфраструктуре.

Об ударах по критической инфраструктуре города сообщил также мэр Харькова Игорь Терехов. В некоторых районах города пропал свет и нет воды, сообщил он.

Мэр Киева Виталий Кличко также заявило «нескольких попаданиях в объекты критической инфраструктуры города». Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

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