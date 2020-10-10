Горбачев призвал провести «реальные» переговоры по Нагорному Карабаху

Экс-президент СССР подчеркнул, что переговоры будут трудными, так как проблема «тяжелая, застарелая», но предупредил, что оставлять ее нерешенной нельзя

Михаил Горбачёв (Фото: Иван Секретарев / AP)

Первый президент СССР Михаил Горбачев поддержал достигнутое перемирие в Нагорном Карабахе, но подчеркнул, что за этим обязательно должны последовать реальные переговоры по решению конфликта. Об этом он сказал «РИА Новости».

«Я поддерживаю принятое решение. <...> Но очень важно, чтобы перемирием дело не ограничилось, поэтому так важно обязательство двух стран провести переговоры по урегулированию конфликта. Это будут очень трудные переговоры. Проблема тяжелая, застарелая», — сказал Горбачев.

Он также предупредил, что оставлять ее нерешенной нельзя. «За этим первым шагом должны последовать реальные переговоры», — подчеркнул экс-президент.

Решение о начале режима прекращения огня в зоне боевых действий было достигнуто накануне в Москве, куда прибыли для переговоров главы МИД Армении и Азербайджана. Во встрече участвовал глава российского МИД Сергей Лавров. Баку и Ереван также договорились обменяться пленными и убитыми при посредничестве Международного комитета Красного Креста.