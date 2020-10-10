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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Горбачев призвал провести «реальные» переговоры по Нагорному Карабаху

Экс-президент СССР подчеркнул, что переговоры будут трудными, так как проблема «тяжелая, застарелая», но предупредил, что оставлять ее нерешенной нельзя
Михаил Горбачёв
Михаил Горбачёв (Фото: Иван Секретарев / AP)

Первый президент СССР Михаил Горбачев поддержал достигнутое перемирие в Нагорном Карабахе, но подчеркнул, что за этим обязательно должны последовать реальные переговоры по решению конфликта. Об этом он сказал «РИА Новости».

«Я поддерживаю принятое решение. <...> Но очень важно, чтобы перемирием дело не ограничилось, поэтому так важно обязательство двух стран провести переговоры по урегулированию конфликта. Это будут очень трудные переговоры. Проблема тяжелая, застарелая», — сказал Горбачев.

Он также предупредил, что оставлять ее нерешенной нельзя. «За этим первым шагом должны последовать реальные переговоры», — подчеркнул экс-президент.

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Решение о начале режима прекращения огня в зоне боевых действий было достигнуто накануне в Москве, куда прибыли для переговоров главы МИД Армении и Азербайджана. Во встрече участвовал глава российского МИД Сергей Лавров. Баку и Ереван также договорились обменяться пленными и убитыми при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Перемирие начало действовать 10 октября в 11:00 мск, однако стороны почти сразу обвинили друг друга в его нарушении и обстрелах.

Теперь Баку и Ереван проведут переговоры по вопросу урегулирования конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ, в которой сопредседателями являются Россия, Франция и США. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РБК заявил, что условием заключения перемирия должен стать отказ Армении от притязаний на Нагорный Карабах. По его словам, Ереван должен смириться с тем, что никогда больше не увидит Нагорного Карабаха и не будет пытаться «отбивать военным путем».

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Армения и Азербайджан оценили соблюдение режима прекращения огня
Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Армения считает, что атаки Азербайджана направлены против армянского народа. В Ереване неоднократно обвиняли Баку в намерении уничтожить армян в ходе этой войны, премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что атаки носят террористический характер.

Конфликт между двумя государствами из-за Нагорного Карабаха перешел в активную стадию в конце сентября, причем обе стороны обвиняют противника в эскалации и начале боевых действий. Каждая из сторон понесла потери, в том числе в личном составе вооруженных сил.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Мария Лисицына
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