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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения и Азербайджан оценили соблюдение режима прекращения огня

Фото:Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Армия Азербайджана предприняла атаку в деревне Караханбейли в Нагорном Карабахе, несмотря на объявленный режим прекращения огня. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

«Игнорируя объявленноe 10 октября с 12:00 (11:00 мск) гуманитарнoe прекращение огня, азербайджанские подразделения в 12:05 предприняли атаку на участок Карахамбейли», — говорится в сообщении.

Степанян отметила, что армия обороны Нагорного Карабаха предприняла необходимые меры по пресечению атаки противника.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В то же время Минобороны Азербайджана также обвинило Армению в нарушении режима прекращения огня. По данным азербайджанского ведомства, армянская армия в 12:00 предприняла попытку атаковать на Агдара-Тертерском и Физули-Джабраилском направлениях. Также под артиллерийский обстрел попали ряд азербайджанских населенных пунктов, заверили в министерстве.

Позднее азербайджанская сторона сообщила, что армия Армении подвергает обстрелу территорию Агдамского района.

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что «перемирие в целом соблюдается».

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В Москве 9 октября состоялись трехсторонние переговоры министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России, по итогам которых Ереван и Баку договорились об обмене военнопленными и телами погибших во время конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров также заявил о решении объявить перемирие в Нагорном Карабахе.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Минобороны Армения Азербайджан режим прекращения огня
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