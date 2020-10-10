Армения и Азербайджан оценили соблюдение режима прекращения огня

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Армия Азербайджана предприняла атаку в деревне Караханбейли в Нагорном Карабахе, несмотря на объявленный режим прекращения огня. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

«Игнорируя объявленноe 10 октября с 12:00 (11:00 мск) гуманитарнoe прекращение огня, азербайджанские подразделения в 12:05 предприняли атаку на участок Карахамбейли», — говорится в сообщении.

Степанян отметила, что армия обороны Нагорного Карабаха предприняла необходимые меры по пресечению атаки противника.

В то же время Минобороны Азербайджана также обвинило Армению в нарушении режима прекращения огня. По данным азербайджанского ведомства, армянская армия в 12:00 предприняла попытку атаковать на Агдара-Тертерском и Физули-Джабраилском направлениях. Также под артиллерийский обстрел попали ряд азербайджанских населенных пунктов, заверили в министерстве.