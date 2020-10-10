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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Ереван и Баку согласились обменяться пленными и убитыми в Карабахе

Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились об обмене военнопленными и телами военных, погибших в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении МИД России по итогам трехсторонних переговоров с главами МИД обеих республик.

«Объявляется о прекращении огня с 12:00 минут 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Помимо прочего, стороны договорились о прекращении огня на территории Нагорного Карабаха.

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