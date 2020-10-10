В Бишкеке ввели комендантский час

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Комендатура Бишкека приняла решение с сегодняшнего дня ввести комендантский час, а также запретить проведение митингов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД по столице Киргизии в Facebook, ссылаясь на приказ коменданта города Алмазбека Орозалиева.

«Установить комендантский час на территории города Бишкек с 21:00 (18:00 мск) до 05:00 (02:00 мск) для всех граждан и лиц без гражданства», — говорится в тексте документа.

Исключения сделаны только для государственных и муниципальных служащих, которые осуществляют и способствуют деятельности комендатуры Бишкека.

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