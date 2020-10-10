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Протесты в Киргизии ,  
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Президент Киргизии отправил в отставку секретаря Совета безопасности

Дамир Сагынбаев и Сооронбай Жээнбеков
Дамир Сагынбаев и Сооронбай Жээнбеков (Фото: president.kg)

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков освободил от должности секретаря Совета безопасности Дамира Сагынбаева. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Президент подписал указ, согласно которому Сагынбаев Дамир Казакович освобожден от должности секретаря Совета безопасности», — говорится в сообщении.

Причины увольнения Сагынбаева не поясняются. Вслед за ним Жээнбеков освободил Омурбека Суваналиева от должности заместителя секретаря Совета безопасности. На его место был назначен Жаныбек Капаров, который с
ноября 2015 года руководил Генеральным штабом вооруженных сил Киргизии.

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Фото:Абылай Саралаев / ТАСС

Накануне глава республики подписал несколько указов, которыми отправил в отставку правительство, премьер-министра и начальника Генштаба. Кроме того, 9 октября Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения и приказал ввести в город войска.

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В Киргизии обострилась политическая борьба после прошедших 4 октября парламентских выборов. По данным ЦИК, в законодательный орган страны прошли четыре партии из 16. Сразу после объявления результатов выборов в столице начались протесты. Участники забрасывали камнями правоохранителей, которые использовали светошумовые гранаты и водометы для разгона толпы. В результате протестующие освободили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева, двух премьер-министров и депутата. ЦИК признала выборы несостоявшимися.

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