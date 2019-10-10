Эрдоган ответил назвавшему операцию в Сирии «плохой идеей» Трампу

Турецкий лидер написал, что Дамаск не приглашал американские войска в Сирию, а бойцы турецкой армии находятся там в рамках подписанного более 20 лет назад договора

Реджеп Эрдоган (слева) и президент США Дональд Трамп (справа) (Фото: Susan Walsh / Associated Press)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете Yeni Safak заявил, что Анкара имеет полное право проводить операцию «Источник мира» на территории Сирии благодаря соглашению, которое было подписано турецкими и сирийскими властями в 1998 году. Так он ответил на заявление президента США Дональда Трампа, который назвал «плохой идеей» решение Эрдогана начать второй этап этой операции.

«Что же касается использования воздушного пространства над Сирией, то оно не принадлежит США. Это международное пространство, это сирийское воздушное пространство. Раз оно не принадлежит США, то вопрос о его использовании также решается [сирийским] режимом», — заявил Эрдоган.

По словам президента, американские войска находятся на территории Сирии не по приглашению сирийского лидера Башара Асада, а турецкие имеют право там быть в рамках подписанного в Адане соглашения. «Согласно этому договору, если режим не принимает меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), то наши военные имеют право преследовать террористов», — отметил он.

Как отметил президент, у начатой накануне операции есть три основные цели. Во-первых, обезопасить южную границу Турции от террористов. Во-вторых, защитить территориальную целостность Сирии. И, в-третьих, обеспечить возвращение на родину сирийцев, которые были изгнаны из страны.