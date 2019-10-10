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Война в Сирии ,  
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Эрдоган ответил назвавшему операцию в Сирии «плохой идеей» Трампу
Турецкий лидер написал, что Дамаск не приглашал американские войска в Сирию, а бойцы турецкой армии находятся там в рамках подписанного более 20 лет назад договора
Реджеп Эрдоган (слева) и президент США Дональд Трамп (справа) (Фото: Susan Walsh / Associated Press)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете Yeni Safak заявил, что Анкара имеет полное право проводить операцию «Источник мира» на территории Сирии благодаря соглашению, которое было подписано турецкими и сирийскими властями в 1998 году. Так он ответил на заявление президента США Дональда Трампа, который назвал «плохой идеей» решение Эрдогана начать второй этап этой операции.

«Что же касается использования воздушного пространства над Сирией, то оно не принадлежит США. Это международное пространство, это сирийское воздушное пространство. Раз оно не принадлежит США, то вопрос о его использовании также решается [сирийским] режимом», — заявил Эрдоган.

По словам президента, американские войска находятся на территории Сирии не по приглашению сирийского лидера Башара Асада, а турецкие имеют право там быть в рамках подписанного в Адане соглашения. «Согласно этому договору, если режим не принимает меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), то наши военные имеют право преследовать террористов», — отметил он.

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Как отметил президент, у начатой накануне операции есть три основные цели. Во-первых, обезопасить южную границу Турции от террористов. Во-вторых, защитить территориальную целостность Сирии. И, в-третьих, обеспечить возвращение на родину сирийцев, которые были изгнаны из страны.

В период двух последних десятилетий прошлого века отношения между Турцией и Сирией серьезно обострились, поскольку Анкара обвиняла Дамаск в поддержке РПК. В октябре 1998 года кризис достиг своего пика, после чего турецкие власти обязали Сирию в течение 45 дней полностью отказаться от поддержки Рабочей партии Курдистана. Вслед за этим Сирия выслала из страны ее лидера Абдуллаха Оджалана, и отношения между странами улучшились — 20 октября того же года был подписан Аднанский договор, затрагивающий вопросы безопасности.

Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» на севере и северо-востоке Сирии днем 9 октября. По его словам, операция направлена против террористических организаций «Исламское государство» (запрещена в России) и РПК. Вечером Турция начала наземное наступление в трех точках к востоку от реки Евфрат.

Автор: Михаил Юшков
Теги: военная операция в Сирии, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп
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