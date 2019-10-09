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Трамп отказался поддержать Эрдогана с «плохой идеей» в Сирии
Лидер США напомнил, что Турция взяла на себя обязательства по защите мирного населения и гражданских лиц, а также в ответе за то, чтобы все пленные террористы оставались в заключении
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция Турции в Сирии является плохой идеей. Его заявление обнародовал Белый дом.

«Сегодня Турция, член НАТО, вторглась в Сирию. США не поддерживают эту атаку и дали Турции понять, что эта операция — плохая идея», — говорится в заявлении президента. Трамп добавил, что «с первого дня, как он взошел на политическую арену», он выступал против бесконечных и бессмысленных войн, которые не приносят пользы Соединенным Штатам.

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Турецкая военная техника у границы с Сирией. Фоторепортаж

По его словам, Турция взяла на себя обязательства защищать мирное население, гражданских лиц и не допустить гуманитарного кризиса. Анкара несет ответственность за то, чтобы все боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», находящиеся в плену, оставались в заключении, и за то, чтобы ИГ не была воссоздана ни в какой форме.

«Мы ожидаем, что Турция выполнит все свои обязательства», — добавил Трамп.

Политика
Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии

Ранее в среду турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, которую он ранее анонсировал. Она направлена против «Рабочей партии Курдистана», курдских «Отрядов народной самообороны» и ИГ. По словам Эрдогана, турецкие войска будут придерживаться принципа территориальной целостности Сирии и создадут зону безопасности на границе. До этого Эрдоган позвонил президенту России Владимиру Путину, который призвал тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб сирийскому урегулированию.

Сирийское агентство SANA сообщило, что турецкая армия наносит авиационные и артиллерийские удары в районе города Рас-эль-Айн. Также сообщалось, что в ответ на обстрелы курдские отряды «Сирийских демократических сил» подожгли несколько нефтяных месторождений в Эль-Хасаке.

США ранее вывели из зоны проведения операции свои силы. По словам Трампа, там было около 50 солдат.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Турция, Сирия, Дональд Трамп
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