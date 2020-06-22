На Украине опубликовали новые записи «переговоров Порошенко и Байдена»

На них человек с голосом, похожим на вице-президента США, предостерегал президента Украины от отставки главы «Нафтогаза», а тот «советовался» с ним по кадровым вопросам

Депутат Верховной рады Андрей Деркач на пресс-конференции в Киеве представил новые записи телефонных переговоров, в ходе которых предположительно бывший президент Украины Петр Порошенко и бывший вице-президент США Джозеф Байден обсуждают различные вопросы украинской внутренней политики, сообщает телеканал «Наш».

Деркач утверждает, что записи подтверждают «внешнее управление» Украины и факты международной коррупции. По его словам, «Байдену напрямую подчинялся» глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. В ходе продемонстрированной записи человек с голосом, похожим на Байдена, указывал, что «его команда плотно работает с руководством «Нафтогаза», и настаивал на том, чтобы менеджеры компании оставались на своих местах. Деркач утверждает, что сохранение Коболева во главе «Нафтогаза» было необходимо для продолжения схемы по реверсу российского газа через территорию Словакии, что позволяло присвоить около $1,5 млрд.

Помимо этого, человек с голосом, похожим на Байдена, настаивал на повышении тарифов на Украине, указывая, что это является условием выделения стране экономической помощи. Он предлагал Порошенко внимательно следить за действиями главы правительства Владимира Гройсмана, настаивал на национализации «Приватбанка».

В свою очередь украинский президент якобы просил США открыто поддержать Киев в вопросе назначения на пост генерального прокурора Юрия Луценко, советовался с ним касательно предоставления иммунитета от возможного уголовного преследования для бывшего премьера Арсения Яценюка, жаловался на министра внутренних дел Арсена Авакова, который «слишком агрессивно общался с послом Франции».

«Вы как мой ангел-хранитель», — заявил в одном из разговоров человек с голосом, похожим на Порошенко.

19 мая Деркач опубликовал первую часть телефонных переговоров. Из нее следовало, что Байден ставил в качестве условия для выделения Киеву $1 млрд отставку бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина. При последнем на Украине велось расследование в отношении газодобывающей украинской компании Burisma Holdings, в совет директоров которой входил сын американского вице-президента Хантер Байден.

Государственное бюро расследований Украины завело дело о незаконной установке прослушивающей аппаратуры в кабинете Порошенко. Экс-президента в этой связи вызвали на допрос, однако он на него не явился.