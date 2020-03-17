Пригожин объявил о планах подать иск против властей США на $50 млрд

Евгений Пригожин и его компания «Конкорд» решили подать ответный иск против властей США. По мнению бизнесмена, решение Минюста США об отказе от обвинений лишь свидетельствует о попытке помешать справедливому разбирательству

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Компания «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина готовит иск против властей США, обвиняя их в незаконном преследовании и санкциях, сумма иска составляет $50 млрд. Об этом говорится в заявлении бизнесмена, опубликованном пресс-службой компании.

Заявление бизнесмена последовало вслед за тем, как Минюст США попросил суд снять обвинения с российских компаний Concord Management and Consulting и Concord Catering, которые обвинялись Вашингтоном во вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах. Причиной стало то, что, по мнению обвинения, в ходе дальнейшего разбирательства могли быть раскрыты средства, методы и источники информации, которые правоохранительные органы США используют в своей работе. При этом прокурор счел, что продолжение тяжбы в отношении компаний, не находящихся на территории Соединенных Штатов, не послужит «ни интересам правосудия, ни национальной безопасности».

По версии Пригожина, американские власти отказались от обвинений «побоявшись огласки и справедливого судебного разбирательства». По его словам, уже на следующем судебном заседании «Конкорд» рассчитывал «публично показать несостоятельность и политизированность обвинений», однако отказ Вашингтона от обвинений не позволил это сделать. «Считаю, что на этом судебное разбирательство между «Конкордом» и правительством США не закончено. В настоящий момент готовится иск «Конкорд» против США» за незаконное преследование и санкции на сумму $50 млрд», — заявил он.

Пригожину и еще 12 россиянам предъявляют обвинения в незаконном вмешательстве в политический процесс в Соединенных Штатах в ходе президентской кампании 2016 года. По версии обвинения, компании Пригожина Concord Management and Consulting и Concord Catering финансировали Санкт-Петербургское агентство интернет-исследований, которое старалось оказать поддержку Дональду Трампу (Агентство интернет-исследований, ликвидированное в конце 2016 года, источники РБК ранее называли его одним из юрлиц «фабрики троллей»). Несмотря на отказ от обвинения в адрес этих компаний, судебное преследование физических лиц, в том числе Пригожина, в США продолжается.