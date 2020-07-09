В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму

В очередной порции опубликованных на Украине записей переговоров «Порошенко и Байдена» речь шла о диверсионной операции в Крыму в августе 2016 года. Президент Украины официально отрицал, что она имела место

Джо Байден и Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / AP)

Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года.

Трансляцию пресс-конференции Деркача вел телеканал ZIK.

«Байден» заявил «Порошенко», что тогдашний президент США Барак Обама очень недоволен случившимся. По словам Байдена, Крым — «оккупированная» Россией территория, но решать эту проблему нужно только политическими методами, без применения военной силы или диверсионных методов. Причем, по словам Байдена, Вашингтон еще до операции предупреждал Киев о недопустимости подобных шагов.

«Как вы знаете, мы вмешались один раз, до того как это случилось, когда узнали, что Генеральный штаб предпринимает определенные шаги. Мы дали понять, что не поддерживаем это. Вы сделали шаг назад, но на следующий день это случилось. Скажу вам откровенно, он [Барак Обама] не в восторге от этого», — сказал «Байден».

Далее он напомнил, что начальник военной разведки Украины получил четкий сигнал о категорическом неприятии США запланированной диверсионной операции против военных объектов России на территории Крыма.