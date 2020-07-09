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В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму

В очередной порции опубликованных на Украине записей переговоров «Порошенко и Байдена» речь шла о диверсионной операции в Крыму в августе 2016 года. Президент Украины официально отрицал, что она имела место
Джо Байден и Петр Порошенко
Джо Байден и Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / AP)

Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года.

Трансляцию пресс-конференции Деркача вел телеканал ZIK.

«Байден» заявил «Порошенко», что тогдашний президент США Барак Обама очень недоволен случившимся. По словам Байдена, Крым — «оккупированная» Россией территория, но решать эту проблему нужно только политическими методами, без применения военной силы или диверсионных методов. Причем, по словам Байдена, Вашингтон еще до операции предупреждал Киев о недопустимости подобных шагов.

«Как вы знаете, мы вмешались один раз, до того как это случилось, когда узнали, что Генеральный штаб предпринимает определенные шаги. Мы дали понять, что не поддерживаем это. Вы сделали шаг назад, но на следующий день это случилось. Скажу вам откровенно, он [Барак Обама] не в восторге от этого», — сказал «Байден».

Далее он напомнил, что начальник военной разведки Украины получил четкий сигнал о категорическом неприятии США запланированной диверсионной операции против военных объектов России на территории Крыма.

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<p>Сотрудник&nbsp;ФСБ России в Крыму.&nbsp;2015 год</p> <p></p>

«Мы знаем, что случилось. Задержали четырех аквалангистов, все четверо сбежали. А на следующую ночь перестрелка, и вы тут ни при чем, но Путин решил раздуть скандал», — продолжил человек с голосом, похожим на голос Байдена. Он предупредил, что, если в Берлине и Париже узнают об этом, до того как их проинформирует Киев, — «это катастрофа». Это даст повод «нашим европейским друзьям» снова обвинить во всем Украину, пояснил вице-президент США.

«Порошенко» поблагодарил за откровенный разговор и ответил, что во время инцидента он был с визитом в Юго-Восточной Азии. Он пояснил, что не увольняет начальника военной разведки только потому, что это выглядело бы как признание вины. Украинский президент пообещал провести тщательное служебное расследование того, что произошло.

«Байден» спросил «Порошенко», знал ли он о готовящейся операции. «Порошенко» не дал прямого ответа, но гарантировал, что такого больше не повторится. «Я даю вам гарантии — такого больше не повторится. Ничего подобного», — сказал он.

ФСБ России 10 августа 2016 года сообщила, что предотвратила в Крыму теракты, подготовленные Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Группа диверсантов была обнаружена в городе Армянске в ночь с 6 на 7 августа, говорилось в сообщении службы. В ходе перестрелки погиб сотрудник ФСБ, на месте боев российские силовики нашли 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 кг в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и «специальные средства инициирования», противопехотные и магнитные мины, гранаты, а также специальное оружие.

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В ночь на 8 августа специальные подразделения Минобороны Украины, как заявили в ФСБ, предприняли еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, однако российские силовики их предотвратили. Попытки прорыва, заявляет ФСБ, «прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой Вооруженных сил Украины». В ходе боев тогда погиб российский военный. «Цель диверсий и террористических актов — дестабилизация социально-политической обстановки в регионе в период подготовки и проведения выборов федеральных и региональных органов власти», — подчеркивается в сообщении.

Всего, по данным ФСБ, были направлены три диверсионные группы (одна — четыре человека и две по пять человек). Руководил ими сотрудник ГУР Минобороны Украины Владимир Сердюк. 11 августа ФСБ опубликовала видеозапись допроса Евгения Панова — предполагаемого организатора терактов. На вопрос о том, какое отношение он имеет к Главному управлению разведки Минобороны Украины, Панов ответил: «Был приглашен в Киев. Объяснили: создается группа для проведения диверсионных акций на территории Республики Крым».

Официальный Киев отрицал задержание на территории Крыма кого-либо из сотрудников ГУР Минобороны Украины. Порошенко назвал обвинения в терроризме, с которыми в адрес киевских властей выступил президент России Владимир Путин, бессмысленными и циничными. «Эти фантазии — лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», — охарактеризовал тогда заявления Москвы украинский президент.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Петр Порошенко, Джо Байден, переговоры
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