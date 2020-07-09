В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму

«Мы знаем, что случилось. Задержали четырех аквалангистов, все четверо сбежали. А на следующую ночь перестрелка, и вы тут ни при чем, но Путин решил раздуть скандал», — продолжил человек с голосом, похожим на голос Байдена. Он предупредил, что, если в Берлине и Париже узнают об этом, до того как их проинформирует Киев, — «это катастрофа». Это даст повод «нашим европейским друзьям» снова обвинить во всем Украину, пояснил вице-президент США.
«Порошенко» поблагодарил за откровенный разговор и ответил, что во время инцидента он был с визитом в Юго-Восточной Азии. Он пояснил, что не увольняет начальника военной разведки только потому, что это выглядело бы как признание вины. Украинский президент пообещал провести тщательное служебное расследование того, что произошло.
«Байден» спросил «Порошенко», знал ли он о готовящейся операции. «Порошенко» не дал прямого ответа, но гарантировал, что такого больше не повторится. «Я даю вам гарантии — такого больше не повторится. Ничего подобного», — сказал он.
ФСБ России 10 августа 2016 года сообщила, что предотвратила в Крыму теракты, подготовленные Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Группа диверсантов была обнаружена в городе Армянске в ночь с 6 на 7 августа, говорилось в сообщении службы. В ходе перестрелки погиб сотрудник ФСБ, на месте боев российские силовики нашли 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 кг в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и «специальные средства инициирования», противопехотные и магнитные мины, гранаты, а также специальное оружие.
В ночь на 8 августа специальные подразделения Минобороны Украины, как заявили в ФСБ, предприняли еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, однако российские силовики их предотвратили. Попытки прорыва, заявляет ФСБ, «прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой Вооруженных сил Украины». В ходе боев тогда погиб российский военный. «Цель диверсий и террористических актов — дестабилизация социально-политической обстановки в регионе в период подготовки и проведения выборов федеральных и региональных органов власти», — подчеркивается в сообщении.
Всего, по данным ФСБ, были направлены три диверсионные группы (одна — четыре человека и две по пять человек). Руководил ими сотрудник ГУР Минобороны Украины Владимир Сердюк. 11 августа ФСБ опубликовала видеозапись допроса Евгения Панова — предполагаемого организатора терактов. На вопрос о том, какое отношение он имеет к Главному управлению разведки Минобороны Украины, Панов ответил: «Был приглашен в Киев. Объяснили: создается группа для проведения диверсионных акций на территории Республики Крым».
Официальный Киев отрицал задержание на территории Крыма кого-либо из сотрудников ГУР Минобороны Украины. Порошенко назвал обвинения в терроризме, с которыми в адрес киевских властей выступил президент России Владимир Путин, бессмысленными и циничными. «Эти фантазии — лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», — охарактеризовал тогда заявления Москвы украинский президент.