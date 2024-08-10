Аналитики заявили, что «легкие успехи» у ВСУ под Суджей закончились

«Легкие успехи» ВСУ в курском приграничье закончились, тогда как наступление российских войск в районах Часова Яра, Торецка и Покровска не прекращается, пишет NYT. Путин говорил, что атака является «масштабной провокацией»

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российским войскам, по всей видимости, удалось остановить продвижение украинских сил на север Курской области, и хотя попытки наступления отдельных групп на восток все еще продолжаются, Москве успешно удается их сдерживать, рассказали The New York Times (NYT) опрошенные военные аналитики.

Так, по мнению Паси Паройнена, аналитика из Black Bird Group (организация анализирует спутниковые снимки и контент социальных сетей с поля боя), если в течение трех дней с начала наступления можно было наблюдать «легкие успехи» ВСУ под Суджей и другими приграничными селами, то теперь наступление остановилось и «становятся видны последствия российского ответа».

Как отмечает NYT, российские официальные власти и СМИ также заявляют об улучшении ситуации на местах и отражении попыток ВСУ прорваться вглубь региона. Вместе с тем, пишет газета, наступление российских войск в районах Часова Яра, Торецка и Покровска не прекращается — наоборот, в последние дни россияне заявляли о тактических успехах.

О том, что многие украинские военные недовольны операцией ВСУ в Курской области и не понимают, зачем она была начата, когда «в Донецкой области огромные проблемы», накануне заявил замглавреда Bild Пауль Ронцхаймер со ссылкой на источники в военных кругах. «Многие в украинских военных кругах задаются вопросом, действительно ли это тот регион, который можно долго удерживать. Как будет работать логистика, можно ли будет снабжать украинских солдат там, поставлять им припасы?» — рассказал он.

Как писала AP, для Украины этот трансграничный рейд является «необходимым стимулом для поднятия общественного духа в то время, когда недостающие личного состава и вооружения силы страны сталкиваются с беспощадными российскими атаками вдоль всей линии фронта». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью атаки на Курскую область усиление позиций на переговорах.

Опрошенные AP военные аналитики указали, что до сих пор неясно, каковы оперативные цели Украины и сколько войск она задействовала в своей операции. «Многое зависит от того, какие резервы Украина может бросить в операцию и насколько быстро Российская Федерация организует ответные действия», — заявил военный эксперт Майкл Кофман.

«Мы можем только надеяться, что у Украины есть хорошо подготовленный план и что эта операция станет чем-то большим, чем просто значительной пиар-победой с позитивными политическими последствиями», — сказал Forbes военный аналитик Артур Рехи.

Бои в приграничных районах Курской области идут с утра 6 августа. Минобороны России уточняло, что в тот день были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. В НАК заявляли о наличии «жертв среди мирного населения, разрушений жилых домов и иных гражданских объектов». За последние два дня Минобороны отчитывалось о прибытии в регион российских резервов, в том числе танков и систем РСЗО.

Президент России Владимир Путин говорил, что атака является «масштабной провокацией». По его словам, солдаты ВСУ «ведут неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».

CNN со ссылкой на чиновников на Украине и в США сообщал, что атака ВСУ стала неожиданностью для американских властей. Собеседники телеканала полагают, что одна из целей украинских военных — отвлечь российские войска от других участков фронта. Как писала Politico, союзники Украины фактически «дали зеленый свет» на атаку Киева на Курскую область. Издание напрямую не пишет о согласии союзников Украины с атакой, но отмечает, что те не оказывают никакого давления на Киев — в частности, из Германии не последовало никаких стоп-сигналов, а МИД заявил о праве Киева на самооборону, которое «не ограничивается ее собственной территорией».