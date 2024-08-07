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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил, что ВСУ в Курской области ведут неизбирательную стрельбу

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ в Курской области ведут неизбирательную стрельбу. Об этом глава государства сказал на совещании с членами правительства страны 7 августа.

«У нас с вами большая повестка по основным направлениям деятельности правительства, но начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи», — сказал президент на совещании.

Путин заявил, что ВСУ в Курской области ведут неизбирательную стрельбу
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Также Владимир Путин отметил, что после совещания встречается с руководителями силовых ведомств: Министерства обороны, генерального штаба и ФСБ. На данный момент, по словам президента, даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области.

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Фото:John Moore / Getty Images

Атаки на Курскую область начались в ночь на 6 августа. Город Суджа попал под обстрел со стороны Украины, одна жительница погибла, еще несколько человек были ранены, в том числе трое детей.

Накануне, 6 августа, Минобороны сообщило, что в нападении участвовали 300 украинских диверсантов с 11 танками и 20 бронемашинами. Они атаковали российские позиции в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Российские военные нанесли удары по украинским позициям в Сумской области, в том числе с помощью «Искандеров». В район боев выдвинулись российские резервы, указывало тогда Минобороны. На следующий день бои продолжились — за сутки боев были убиты 260 украинских военных и уничтожено 50 единиц бронетехники, сообщало Минобороны.

Обстрелы региона также продолжились. Рядом с городом Суджей разрушены оба храма Горнальского Свято-Николаевского монастыря, сообщил настоятель. Помимо ракет ВСУ атаковали Курскую область беспилотниками. Один из них попал по машине скорой помощи.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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